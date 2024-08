El presidente Javier Milei vuelve a exhibir toda su miserabilidad para atacar nuevamente las políticas de géneros de las que se jacta haber derrumbado. En un escrito publicado en la red X, el mandatario dijo en el texto, al que tituló “la hipocresía progresista”, que desde su espacio siempre tuvieron “el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias”, “a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones”.

“Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon ‘políticas de género’. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, resaltó. Para sostener su idea, Milei aseguró a su vez que “décadas de estudios científicos son prueba de ello”.

Milei apuntó también contra el progresismo y consideró que “las causas nobles en las que se embanderan, como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”.

“Cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, concluyó Milei.

Ahora, lo cierto es que Milei hace politiquería berrera al subirse al drama que atraviesa la ex primera dama, Fabiola Yañez tras denunciar a su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

En los últimos 8 meses, según consigna el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), el gobierno libertario eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por violencia de género y hay 19 políticas públicas en esa línea que están siendo desmanteladas. Además, detalló que la Línea 144 (que recibe denuncias de mujeres en situación de violencia), cuenta con un 28% menos de presupuesto y se despidió al 28% del personal, quedando solo 2 mujeres encargadas de atender el teléfono.

El documento de esta organización afirma además que la línea destinada a casos urgentes, recibió 10 mil comunicaciones consultando por el Programa Acompañar -también desmantelado-, destinado a brindar ayuda económica a mujeres que necesitan salir de sus hogares ante situaciones de violencia.

El Gobierno de Milei también amenaza con despedir al personal del programa que redujo a la mitad el embarazo adolescente en 5 años y ya despidió al 85% del personal de la subsecretaría de la prevención de violencias.

Semejante arremetida contra las políticas de género no muestran otra cosa que una profunda violencia contra las mujeres y sus derechos, por parte del primer mandatario, y que ahora quiere aprovechar la denuncia contra el expresidente Fernández para justificar lo injustificable: desarmar todo el aparato de protección a las mujeres.