El presidente argentino Javier Milei parece vivir en una realidad paralela. Mientras en Argentina todas las variables económicas muestran un retroceso en la actividad y el poder adquisitivo de la población, tanto así como la caída del PBI, el mandatario está convencido que su tarea es titánica y que «está reescribiendo la historia de la teoría económica».

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian. Eso es parte de otra historia, porque desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible.”

Milei en un cumple en Praga

Así lo aseguró durante un discurso ofrecido este lunes en el Palacio Žofín de Praga donde recibió el Premio del Instituto Liberal de la República Checa.

Ante semejante delirio, muchos economistas de renombre salieron a cruzar al presidente, algunos incluso fueron amigos y compañeros de trabajo.

“Milei nunca escribió nada académico original y ahora avisa que va a reescribir la ciencia económica, y al nivel del premio Nobel. Está simplemente divagando. No merece más comentarios”, dijo Carlos Rodríguez, ex asesor del Presidente durante la campaña presidencial del año pasado.

“Es increíble que sigan defendiendo como algo totalmente general un enfoque incompatible con la fábrica de alfileres o peor, que puedan imaginar que algo compatible pueda merecer un Nobel, en fin”, afirmó Eduardo Crespo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

En tanto, el economista Roberto Cachanosky sostuvo que «parece que el estrés de la presidencia le está afectando”.

Finalmente, Diego Giacomini lo remató afirmando que “No le sorprendería que Milei fuese un candidato al Premio Nobel, ya que uno de los últimos ganadores fue Ben Bernanke, que en la Reserva Federal de EEUU implementó las recomendaciones de Milton Friedman después de la crisis de Lehman Brothers. Eso no fue otra cosa que una expansión brutal de la base monetaria y una manipulación de las tasas de interés que las dejó en un nivel negativo en términos reales. Es justamente lo que está haciendo Milei”.