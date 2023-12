El presidente Javier Milei suspendió la pauta oficial a todos los medios por un años. Así lo anunció este martes el vocero presidencia, Manuel Adorni, como parte de las primeras medidas de ajuste fiscal.

«Queda suspendida la pauta a los medios. Queda suspendida por el término de un año«, precisó el vocero.

Lo que no se especificó es si habrá o no sobres no declarados para periodistas amigos. Suponemos que no, pero nunca se sabe.

En su conferencia de prensa de la Casa Rosada, Adorni también destacó que la gestión de Milei redujo 34 por ciento la cantidad de funcionarios que heredó del gobierno de Alberto Fernández.

«Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse y que el Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos, que no logra pone un plato de comida arriba de la mesa«, concluyó.

Adorni detalló además la decisión de achicar a la mitad los ministerios, pasan de 106 a 54 las secretarías. «Subsecretarías había 182 y a partir de ahora pasaron a ser 140, una reducción del 23%. La reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%», insistió.