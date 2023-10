El dólar blue sufría esta tarde una fuerte caída de $80 y cotizaba en $ 905, luego que el gobierno anunciara la activación de un segundo tramo del swap con China por US$6.500 millones que podrán utilizarse para intervenir en el mercado de cambio bursátil.

Tras un arranque estable, el valor de la divisa se desplomó cuando se conoció la información del acuerdo financiero entre la Argentina y el país asiático. Sin embargo, los vendedores informales consultados por Portal de Noticias confirmaron que no hay ventas ya que no se consiguen billetes. Sucede que las cuevas desconfían del precio establecido y no se deshacen de sus dólares a este valor.

Mientras tanto, en el microcentro porteño continuaron los operativos trabar este tipo de operaciones.

Una de las casas con más ramificaciones en la región metropolitana llevaba 24 horas sin operaciones por “una caída del sistema”.

En ese sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa anticipó que «probablemente hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones» en «cuevas» financieras del microcentro porteño.

«Probablemente hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular -por encima de las declaraciones de cualquier candidato- de algunos delincuentes que sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos», sostuvo el funcionario.

Respecto del swap el Banco Central confirmó que los US$ 6.500 millones disponible serán para controlar el tipo de cambio.

“Pueden ser aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina”, aseguró la autoridad monetaria.

De la misma manera se expresó el viceministro Gabriel Rubinstein: “Se activan US$6.500 millones. Y se podrán usar para importaciones, pagos externos o intervención en CCL/MEP, que esperemos puedan bajar y alejarse de los valores de ‘pánico’ recientes”, sostuvo en sus redes sociales.

Si bien el dinero apunta a intervenir en el mercado bursátil el dólar MEP opera en alza a $914,23 y el Contado con Liquidación a $ 969,61.

Massa afirmó que «esa es una enorme noticia, que nos da mucha capacidad de maniobra para el fortalecimiento de las reservas, para acelerar el pago de importaciones pymes, para tener capacidad de intervención en el mercado y también la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros».

En los primeros movimientos, el mercado de cambios parece leer que ya no es una certeza como se creía la devaluación post elección.