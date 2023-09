En la coalición opositora están como locos. No saben cómo desdecirse. Hasta hace 24 horas chicaneaban al ministro de Economía, Sergio Massa para que eliminara el impuesto a las Ganancias ahora y no si gana las elecciones. Lo apuraron y el candidato oficialista, rápido de reflejos, anunció la suba del mínimo no imponible a 1.770.000 pesos y adelantó que enviaría el proyecto de Ley al Congreso para eliminar la cuarta categoría (asalariados) de ese tributo.

En el boque amarillo quedaron pedaleando en el aire y ahora no saben cómo salir de la encerrona.

“¿Por qué no lo hace ahora?”, chicaneó Patricia Bullrich; “Aguardo ansioso en el Congreso”, lo desafió Ricardo López Murphy; “Mandá la ley que te la votamos”, apuró Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados.

Luego de que Massa decidiera implementar la medida a partir del mes que viene, la oposición se dio vuelta como una media. Las primeras reacciones fueron muy duras. Mauricio Macri dijo que se trataba de un “mamarracho electoral” y varios referentes de Juntos por el Cambio argumentaron que los ingresos que el Estado deje de recibir se financiarán con emisión monetaria y acelerarán la inflación.

Ahora Ritondo explicó que su bloque “está de acuerdo en reducir la carga impositiva en Argentina” pero aclaró que para llegar a eso primero hay que “bajar el gasto y el déficit”.

“Cuando el Gobierno mande el proyecto ahí veremos qué tiene dentro. Si se trata de un proyecto serio, responsable, con baja del gasto y del déficit, que permita esa reducción del impuesto a los ingresos más altos, o si van a meter más maquinita o crear nuevos impuestos”, manifestó. Esta se perfila como la postura oficial de JxC para rechazar el proyecto oficialista.

Son unos payasos…