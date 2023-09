Con un multitudinario acto en el hipódromo de Tucumán y la presencia de 13 gobernadores, el diputado Máximo Kirchner y la cúpula de la CGT, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, relanzó la campaña para las elecciones de octubre con un compromiso con las provincias del Norte sobre coparticipación, un mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que se «le va a pagar para que se vayan de Argentina» y la promesa de que será «el presidente del trabajo».

Foto: Diego Aráoz.

En un acto clásico del justicialismo, con toda su liturgia y la presencia de miles de militantes, el anfitrión fue el gobernador tucumano Juan Manzur, quien dio la bienvenida desde el escenario, donde el principal orador fue Massa, que durante su discurso prometió: «Voy a ser el presidente de los trabajadores en la Argentina, voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario».

Ante los aplausos de los militantes y los dirigentes de la CGT, con Héctor Daer y Pablo Moyano en el escenario, Massa continuó: «Voy a ser el presidente que les devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino de lo que decidamos en la paritaria libre en la Argentina».

En ese punto, se dirigió a los trabajadores de aplicaciones de traslados de personas o comidas al manifestar que «defender la patria es defender el trabajo también de aquellos a los que todavía el Estado no protegió, defender esos pibes y pibas que están en la economía de plataformas a los que el Estado no les dio una respuesta».

Foto: Prensa.

Y agregó: «También es defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular a los que el Estado no les dio una respuesta».

Además, recordó que «hace 6 años (Mauricio) Macri llevó a la Argentina a la hipoteca más grande de su historia con el Fondo, puso a la Argentina en convocatoria, nos dejó de rodillas frente al Fondo y frente a los fondos financieros internacionales, nos dejó sin crédito».

Al respecto, planteó que ahora «viene el tiempo de decirle al Fondo que vamos a juntar nosotros nuestros dólares con nuestro trabajo, vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana».

Foto: Diego Aráoz.

En otra parte de su discurso, se dirigió a las provincias del Norte, y manifestó: «Vengo a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina, con la región que más pone en términos de PBI per cápita respecto de lo que recibe».

En ese contexto, y ante el acompañamiento de trece gobernadores del oficialismo, el ministro convocó a «un nuevo pacto federal en la Argentina».

«Ellos (por la oposición) plantean cortar la coparticipación a las provincias. Dicen que cada provincia se tiene que arreglar con lo propio. Eso es llamar a la disolución de nuestra patria. Eso es condenar a la mayoría de las provincias del norte argentino a la pobreza. Nosotros vamos a plantear un nuevo pacto federal con más recursos para las provincias porque queremos provincias que tengan la posibilidad de hacer sus rutas, el agua y las cloacas, los caminos y las escuelas», arengó en otro tramo que fue aplaudido.

Al cerrar su discurso, Massa se mostró optimista al afirmar que el oficialismo «va a dar vuelta a la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre».

Pidió a la militancia «dar el debate sobre el país que queremos, siempre con humildad y la grandeza de pedirles perdón» a aquellos argentinos que votaron al Frente de Todos en 2019 y se sienten defraudados.

Foto: Diego Aráoz.

«Les quiero pedir que de acá al 22 de octubre, barrio por barrio, casa por casa, rancho por rancho, negocio por negocio, fábrica por fábrica, chacra por chacra, vayamos a buscar a cada argentino, les digamos que lo peor ya pasó, que viene un tiempo nuevo, que viene un nuevo gobierno, que lo vamos a hacer juntos», finalizó Massa.

El acto fue el cierre de una jornada que comenzó temprano con una reunión con empresarios y la UIA de la región norte, continuó con un encuentro con dirigentes en el Teatro Mercedes Sosa y una foto institucional en la Casa Histórica de la Independencia.

En el acto de campaña en el Hipódromo, Manzur, aseguró que «los votos que hacen falta para que Sergio Massa sea presidente los pondrá el Norte argentino».

«A esta fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi todos tenemos que acompañar y salir a militar», insistió el gobernador y agregó: «El peronismo está más unido que nunca y va a llevar a Sergio Massa a la Presidencia de la Nación, que nadie dude que va a ser él el presidente de todos los argentinos».

Tras el encuentro con dirigentes en el Teatro Mercedes Sosa, Massa dialogó con los medios y azuzó a la oposición: «Ahora que jugamos por los porotos, van a ver al peronismo en la cancha».

«Estamos convencidos que lo que empieza ahora es una batalla electoral, planteándolo en términos literarios, una disputa electoral que lo que tiene como objetivo central es poner blanco sobre negro lo que está en juego, dos proyectos de país», acotó.

Ante los dirigentes, Massa planteó: «La elección general nos obliga a animarnos a plantearles a los argentinos que comienza una nueva etapa. Hay que invitarla a la sociedad al cambio sin miedo».

En ese mismo encuentro, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, destacó que Massa «el único candidato que yo he escuchado hablar de desarrollo y de federalismo en esta campaña».

«Es el único candidato que está planteando que la Argentina, para salir de la crisis, necesita una revolución exportadora y que esa revolución exportadora está a la vuelta de la esquina. No hay que esperar diez años para eso. Es el único candidato que no te habla de ajuste. Cuando te hablan de ajuste hay que decir que te están diciendo que el pueblo argentino tiene que sufrir y nosotros lo decimos claramente: los próximos años no son de sufrimiento, son de felicidad para el conjunto del pueblo argentino», cerró.

Foto: Diego Aráoz.

Las presencias

Massa estuvo acompañado en todas las actividades que iniciaron anoche con un encuentro institucional y una cena en la casa de Manzur, por Máximo Kirchner, el ministro del Interior y candidato a senador nacional, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

También se encontraban los ministros Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Jorge Taiana (Defensa), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Raquel Kismer de Olmos (Trabajo) y Jaime Perczyk (Educación); la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la directora de Aysa, Malena Galmarini; y el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, entre otros.

Luego del acto, la comitiva nacional encabezada por Massa se dirigió al aeropuerto para regresar a Buenos Aires, donde el lunes se reunirá con dirigentes sindicales, legisladores y funcionarios para analizar la cuestión del Impuesto a las Ganancias. (TELAM)