La fuerza que lidera el economista Javier Milei, favorito en estas elecciones presidenciales, parece tener mas ciscos de casta que los partidos tradicionales que tanto ataca el singular personaje. Así quedó demostrado este domingo durante una entrevista en TN a la periodista Marcela Pagano, hoy candidata a diputada de Milei.

Pagano sugirió que, en un eventual gobierno, Javier Milei podría llegar a retacear las llamadas transferencias discrecionales a las provincias para conseguir así la aprobación de leyes. La candidata a diputada lo planteó como una medida en caso que los legisladores, que responden los gobernadores, se opongan a proyectos de la Libertad Avanza. Rechazó, no obstante, que esa acción pueda llegar a considerarse una extorsión. “Es la fuerza de la negociación de la política bien entendida”, sostuvo.

Pagano se expresó de esta forma en relación a las proyecciones que sugieren que el libertario, si fuera presidente, tendría una Congreso con mayoría opositora. En ese sentido, habló de “gobernabilidad”. “Imagino honestidad intelectual, porque si no es así y no quieren garantizar la gobernabilidad, si le rebotan las leyes por el mero hecho de rebotar, por ser oposición, deberán caminar la calle , poner su nombre y apellido y explicitar a la gente por qué no están de acuerdo”.

En caso contrario, explicó que le parecía interesante especular que la negociación con el Poder Legislativo podría ser con los gobernadores en lugar de los diputados. “Javier [Milei] dio en la tecla en una cosa. Los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales para inyectar la política que quieren, más allá de lo que pueden gastar. Al fin y al cabo plata”, dijo.

La candidata tuvo en cuenta que esos montos adicionales que solicitan los mandatarios provinciales deben ser convalidados por el Poder Ejecutivo. Sentado sobre el sillón de Rivadavia, el líder de La Libertad Avanza podría hacer uso de la lapicera y bloquear ciertos fondos que los dirigentes demandan para sus distritos.

“Los gobernadores le piden a Nación transferencias discrecionales, plata. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei”. Así, evaluó que existirá “una suma de equilibrios y poder”, que podría ejercer el Ejecutivo para negociar las leyes.

Sin embargo, Pagano desestimó que esa medida pueda calificarse como una “extorsión”. “Cuando hablamos de fuerzas de la política, el gobernador necesita de sus diputados y senadores, y esa es la fuerza de la negociación de la política bien entendida. Sin que haya cosas raras”, apuntó.