El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reveló hoy que se implementarán medidas para contrarrestar los impactos derivados de la reciente devaluación económica.

Durante una entrevista en el programa “A dos voces” transmitido por la señal de cable TN, Massa aseguró que “mañana -por hoy- habrá anuncios para estabilizar los precios y para amortiguar el daño que provocó en el bolsillo de la población, la devaluación”.

Massa hizo hincapié en las negociaciones previas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicando que en las etapas iniciales de las discusiones, el organismo internacional había solicitado una devaluación del 100%.

Detalló el progreso de las conversaciones al afirmar que “el FMI pidió 100% después, 60% y finalmente el acuerdo al que arribamos cerró en el 20%“. El ministro justificó esta medida al explicar que “el FMI exigía como parte de los desembolsos una actualización del tipo de cambio oficial porque había un retraso del 19%“.

A pesar de las diferencias en las posturas, Massa informó que se logró llegar a un consenso y confirmó su viaje a Washington la próxima semana para la reunión del directorio del FMI. En relación a la estabilidad económica, Massa subrayó que se implementarán acciones para asegurar que la actividad económica se mantenga y las importaciones fluyan.

“La plata quiero ponerla para que la actividad económica se mantenga y las importaciones fluyan“, declaró el ministro. En cuanto a los anuncios concretos, Massa adelantó que se establecerá un sendero de aumentos de precios limitados, así como también se reducirán impuestos para aquellas empresas que acuerden mantener la estabilidad de los precios al consumidor.

Además, especificó que el tipo de cambio oficial se mantendrá estable hasta finales de octubre. No obstante, Massa advirtió que habrá consecuencias para aquellos que incumplan los acuerdos, señalando que “el que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumenten y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos”.

El ministro también se refirió a los desafíos en la implementación de los acuerdos, señalando que algunas cadenas de supermercados han cumplido con las medidas, pero que los minoristas y los almacenes chinos han mostrado reticencia. Instó a los almaceneros a denunciar a los mayoristas que no cumplan con los acuerdos, y les recordó que esto podría afectar sus beneficios impositivos.