La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, brindó anoche una entrevista a TN que debe haber dejado un sabor amargo entre sus votantes o quienes no la votaron y estaban considerando hacerlo de cara a las generales de octubre. Se mostró dubitativa, no tenía respuestas claras para varias de las preguntas que le formularon Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano y tampoco logró ubicarse en un lugar claro del espectro político. No puede quedar a la derecha, porque Javier Milei le saca varios cuerpos de ventaja y tampoco colocarse en el centro para captar los votos que dejó Larreta.

A la postulante amarilla le falta sustrato y contenido, y lo único que puede intentar vender es su capacidad de liderazgo, que a juzgar por los actuales movimientos del expresidente Mauricio Macri que la dejan en las sombras, tampoco parece ser su fuerte.

Bullrich intentó hacer un poco de autobombo al revelar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también la convocó para tener un encuentro, al igual que a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Así lo señaló Bullrich en declaraciones al canal TN, donde también detalló que ella no estará en el encuentro sino que lo delegará en el economista de su equipo Luciano Laspina.

“Nos llamó el FMI y nos vamos a reunir”, resaltó la postulante presidencial.

A la vez, tras ganar las PASO ante el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de Seguridad dijo que a partir de ahora tiene el liderazgo de Juntos por el Cambio.

Al ser consultada sobre si ahora el control del frente era suyo y no del ex presidente Mauricio Macri, Bullrich expresó:«Creo que me lo gané».

“No van a haber acuerdos, ya estamos en la cancha y vamos a competir”, señaló, en tanto, sobre la posibilidad de entablar un acuerdo con Milei de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

La postulante de Juntos por el Cambio también se diferenció del libertario en la idea que planteó de cerrar el Conicet en caso de llegar a la Presidencia.

“Creemos que la ciencia es fundamental. Queremos una ciencia cada vez más aplicada a tener creación y creatividad, que sea un organismo más dinámico y flexible. Que se ponga objetivos claros. La Argentina necesita tener producción”, subrayó Bullrich.