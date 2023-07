El precandidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Ciudad, Leandro Santoro, presentará este jueves al mediodía su propuesta educativa para la Ciudad de Buenos Aires que tendrá como ejes centrales la generación de 5.000 vacantes en 2024 y la construcción de 100 escuelas infantiles en cuatro años, según indicaron fuentes partidarias.

La presentación se realizará en la esquina de Almirante Brown y Suárez del barrio de La Boca a las 12 del mediodía, donde el precandidato va a estar acompañado por los legisladores Maru Bielli, Manuel Socías y Laura Velasco, docentes, sindicatos, familias sin vacantes y precandidatos de la Ciudad.

La esquina fue elegida porque allí se mantiene «un inmueble donde funcionó un banco que, tras quebrar y quedar abandonado, fue intrusado por varias familias«, según informaron en un comunicado de prensa.

«En 2009 murieron menores de edad por un incendio y en 2012 fue aprobada una ley en la Legislatura porteña para expropiarlo y destinarlo a la construcción de un jardín. Esa ley nunca fue cumplimentada y el edificio sigue abandonado«, detallaron.

La propuesta de Santoro incluye la construcción de 100 Escuelas Infantiles, el traspaso de los Centros de Primeras Infancias (CPI) al Ministerio de Educación y el Programa “Hay Vacante”, para generar 5.000 nuevas para 2024 a través de cupos en escuelas privadas subsidiadas e infraestructuras educativas de transición (clubes, edificios públicos, equipamiento transitorio, etc).

«Es muy importante cambiar el paradigma hacia el 2040, que es tratar de que no haya más de 20 pibes por aula y mantener 40 horas semanales de clases. Hoy la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia docente», criticó Santoro en declaraciones a los medios.

Además, señaló que en el año 2012 el Ministerio de Educación de la Ciudad «sacó una resolución declarando la emergencia docente» y que once años después «no la pudieron resolver«

«Hoy tenés en la Ciudad de Buenos Aires 1.800 horas por día libres en los colegios secundarios. Si soy Jefe de Gobierno lo primero que hago es pedirle a la Legislatura que vote la Ley que presentamos para salir de la emergencia docente. Tenés 200 cursos por día vacíos en primaria. Hoy los pibes no es que no están teniendo clases por los paros docentes sino porque no hay docentes en la Ciudad«, subrayó. (Télam)