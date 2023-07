A través de una Contratación Directa BAC 7192-0481-CDI23, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, acaba de privatizar parte de la educación pública. Con la firma de Joaquín Peire, Director General de Administración de Recursos del ministerio de Educación porteño, se contrató a la firma Pearson Education S.A. para brindar el servicio integral de planificación, diseño y dictado de clases de inglés en línea (modalidad sincrónica) para estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y estudiantes de nivel secundario de escuelas de gestión estatal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal cual lo solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo de CABA.

La excusa de la privatización, según consta en los pliegos de la contratación, es «a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo ante la falta de cobertura de los cargos docentes de inglés, conforme los procedimientos de estilo vigentes«.

Según se señala, la modalidad consiste en que «los/as alumnos/as, acompañados por su maestro/a de grado o preceptor/a (dependiendo del nivel educativo), participen de clases sincrónicas desde su escuela, donde se conectarán con un orientador de manera virtual -a través de un equipo de teleconferencia y/o por medio de notebooks individuales (ambos de propiedad del establecimiento educativo)- y trabajarán, bajo su guía, diversos contenidos digitales en plataformas educativas de su propiedad» y regirá, inicialmente, hasta la finalización del presente ciclo lectivo. Estos «orientadores», reemplazarán a los docentes.

El contrato con la empresa, que alcanzará en esta etapa a unos 3.500 alumnos, le saldrá a los porteños ciento setenta y nueve millones doscientos mil pesos (179.200.000).

Mientras sucede esto en CABA, Horacio Rodríguez Larreta se muestra en la Provincia con su candidato, Diego Santilli, hablando de mejorar la educación «pública». Debería aclarar que, en su concepción, mejorar es igual a privatizar.

#LaPlata Rodríguez Larreta en "La Repu": "Con Diego (Santilli) en la Provincia y Julio (Garro) en La Plata vamos a mejorar la seguridad y la calidad de la educación pública" https://t.co/fp5Mdem7Oz pic.twitter.com/bVX2Bnqf8d — IMPULSO BAIRES (@impulsobaires) July 25, 2023

Pearson Education S.A.

Fernando Premoli fue Secretario de Empleo de la Nación en el ministerio de Producción y Trabajo que comandó Dante Sica durante el último año del macrismo. Previo a eso, se desempeño como Secretario de Integración Productiva y, en los comienzos de gobierno de Macri, fue Director de Facilitación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Previamente acompañó al ex presidente durante siete años como Director Operativo del Centro de Atención al Inversor en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fernando Premoli

Como Secretario de Empleo es uno de los investigados por la jueza Servini en una causa que investiga la implementación de un subsidio clandestino para desocupados a través de punteros de Juntos por el Cambio en plena campaña electoral.

Padre de tres hijos, está casado con la licenciada en Relaciones Internacionales María Paula Sacchini, siendo ambos dueños de Merch SRL, una empresa rosarina dedicada a la edición de libros.

En el mismo rubro, Sacchini integra el directorio de la editorial Pearson Education S.A. y, actualmente, es cabeza del departamento de Marketing de Pearson English USA.

La multinacional Pearson es una corporación que pertenece en un 50% al diario inglés The Economist. También cuenta entre sus accionistas a otros importantes medios como el Financial Times. En Argentina, el representante de Pearson en Argentina es Gabriel Zanchez Zinny, quien con la llegada de Macri a la presidencia, fue designado a fines del 2015 como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), cargo que desempeñó hasta principios de 2018 cuando fue designado Titular del SAME en la Provincia de Buenos Aires.

Con la firma de Horacio Rodríguez Larreta, través del DECRETO N.º 504/19 publicado a fines de diciembre de 2019, Sánchez Zinny fue designado como el flamante Director Ejecutivo del ente descentralizado Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE), además de ser socio del exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, en múltiples emprendimientos.

Pearson buys Brazilian English-teaching firm. Private investment is expanding in education market in #Latinamerica http://t.co/JXPTFWvUn9 — Gabriel Sánchez Zinny (@gzinny) December 4, 2013

Por otro lado, Pearson Education S.A. es la imprenta que distribuye los exámenes PISA que evalúan el desempeño de docentes.

Ahora, en un peligroso avance sobre la educación pública, luego de un proceso de gobierno que se destacó por golpear docentes, un constante recorte presupuestario, y pagar magros salarios, Larreta mete a un empresa privada muy cercana a su gestión para reemplazar a los maestros. (Fuente: Noticias La Insuperable – Guillermo Carlos Delgado Jordan)