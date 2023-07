El precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la feroz interna de Juntos por el Cambio y el respaldo que recibe de los principales referentes del PRO, al ser el único postulante del partido, pero pataleó contra el actual alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”, dijo Macri a radio Perfil.

El primo del expresidente remarcó el apoyo que recibe por parte de los principales referentes del PRO. “Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando. Horacio (Rodríguez Larreta) lo hace, a su estilo y a su modo, me gustaría que fuera más enfático”, planteó molesto.