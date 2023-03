MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

EN MEMORIA DE NUESTRAS COMPAÑERAS y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS

NO A LA ATROCIDAD DE LA MISERIA PLANIFICADA

El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe militar, nuestro compañero– como lo sentimos aun quienes nacimos después- Rodolfo Walsh decía que en el objetivo económico, del gobierno de la dictadura genocida debía buscarse ¨no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada¨. He ahí la razón por la que sufrimos 30.000 detenidos desaparecidos.

Esa miseria parte de la negación de derechos básicos de las personas. Por ejemplo, como dice la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura (FAO):

«El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que se logra cuando todas las personas tienen acceso y disponibilidad a alimentos adecuados en todo momento, sin discriminación de ningún tipo«

Lo terrible es que hoy, a cuarenta años de las elecciones conque salimos de la dictadura, la negación de ese derecho a comer bien a millones de argentinos y argentinas, lo están imponiendo

● por un lado los usureros del Fondo Monetario, que exigen ajustar ingresos alimentarios , salarios, jubilaciones, subir tarifas de los servicios, la energía, el teléfono, para generar los fondos para pagar una deuda brutal, ilegal e ilegítima, que contrajo Macri para sostener una política económica que destruyó 25.000 pequeñas y medianas empresas, 290.000 puestos de trabajo “en blanco” y muchos más “en negro”, mientras se fugaban miles de millones de dólares

● y por otro, los grandes grupos empresarios formadores de precios, que nos imponen aumentos continuos e injustificados, sobre la leche, la harina, la carne, el pan, todos los alimentos…los productos de limpieza, ni que hablar de lo que cuesta vestir, calzar o comprar a nuestros chicos y chicas un cuaderno…ni que hablar!!!

Esta inflación de precios para concentrar poder económico, que no se soluciona por más concesiones que HOY se les haga, pues la conducta de los muy ricos a costa de los muy pobres es siempre la misma, esa de tratar de imponer una miseria planificada para aprovechar nuestro esfuerzo en beneficio propio, llevó a Juan Domingo Perón, en un momento muy difícil, el 15 de abril de 1953, hace setenta años a decir:

«Tengan mucho cuidado pueblo mío.

Llegará el día que no necesitaran bombas y atentados, para destruirlos usarán el estómago.

Los poderosos causarán tanta inflación que los confundirán y los dividirán y uds elegirán cómo conductores a los mismos verdugos que manejan la guillotina.»

No es necesario señalar que esto está sucediendo HOY. Que hay quienes se están confundiendo, algunos distraídos con las listas electorales, pues está a la vista que no tienen claro que PRIMERO ESTA LA GENTE, cada día – entre nosotros- son más los pobres, cada día más son los indigentes, en la miseria… por eso mismo es bueno dejar en claro, que también:

● Es para imponer los intereses de los grandes grupos económicos, de la oligarquía, del sector financiero, de los grandes agroexportadores que sufrimos 30.000 detenidos desaparecidos

● Y parecidos intereses del poder económico hay, como ella misma lo dijo, tras la persecución que sufre Cristina, pues continuando la tarea emprendida con Néstor Kirchner, que nos dejó libres de la deuda con el FMI, en sus gobiernos se promovió la justicia social, los derechos de los trabajadores, una más justa redistribución de la riqueza, la defensa de los recursos naturales, la recuperación de Aerolíneas e YPF, el reconocimiento de merecidas jubilaciones, de la asignación universal por hijo.

● En función de esos mismos intereses económicos se condena a Milagro Salas y sus compañerxs, reciben palos quienes protestan por los cortes de luz, o reivindican la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio como en Lago Escondido, recursos naturales y ríos navegables, que hacen a la seguridad alimentaria que nos deben a todas y todos.

Por eso, este 24 de marzo, a 46 años del golpe, y a 40 años de recuperación de una democracia que no termina de realizarse está a la vista que quieren condicionar, excluyendo a millones de compatriotas es hora de decir basta.

No es posible seguir por este camino, con nuestro esfuerzo hay sí recuperación de la actividad económica en relación a 2019, y más puestos de trabajo, PERO no para todos, no con los derechos laborales que corresponden, no con salarios suficientes, la mayoría está con ingresos familiares que no alcanzan pues los grandes grupos empresarios y la usura se están apropiando de nuestro esfuerzo. Estos también son, con mil y una maniobras, los que se llevan capitales del país, los grandes evasores de impuestos que desfinancian al Estado, a nuestra Provincia, a nuestro Municipio.

Los sufrimos en cada momento de nuestra vida, cuando pagamos precios injustos y la plata no nos alcanza, cuando tenemos que trabajar por mucho menos de lo que corresponde, cuando vemos que no alcanza para tenemos una buena atención de la salud, que en la mesa o en la casa falta lo que nuestros hijos e hijas merecen, aun a pesar de nuestros esfuerzos, justo es decirlo, del Gobierno Provincial del Cro. Axel Kicillof y las mejoras que intenta el Municipio.

Como vemos en los Precios, acuerdan con el gobierno y no cumplen. Esto no se soluciona haciendo más concesiones. Reclamamos:

● Nueva revisión acorde al valor de la Canasta Familiar del Salario Minimo Vital y Movil. Ningún salario de convenio debe estar por debajo de una Canasta familiar que considere el alquiler.

● Revisión y Congelamiento de precios de los alimentos y consumos esenciales de las familias.

● Que la deuda externa la paguen los que se beneficiaron, los que no quieren que Argentina se recupere que son los mismos que vienen por nuestro territorio –como en Malvinas-, por nuestros recursos, por el litio, por el agua.

La deuda es con el pueblo!

Soberanía y Seguridad Alimentaria, para todas y todos

Este es, también, parte del homenaje y la memoria que hay que hacer a los 30.000 que lo fueron por su lucha por la Justicia Social, la Soberanía Nacional y Popular. Y es parte fundamental de la Justicia que merecen.

NO A LA MISERIA PLANIFICADA



CON COMPROMISO SOCIAL

Siempre De Frente Por La Patria

Gabriel Berrozpe, Secretario General del Movimiento Compromiso Social