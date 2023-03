Con significativas presencias de integrantes del Consejo Directivo de la CGT, ambas CTA, de la UTEP, y de dirigentes de la Pequeña y Mediana Empresa, en el auditorio del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) se presentó el Foro Economía y Trabajo. Lo hizo con un documento que puede consultarse al final, señalando la urgencia de una renegociación integral de la deuda externa y de una mejora en la distribución del ingreso.

Sostiene entre otras definiciones:

“El empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en la creciente asfixia de nuestra economía imponen exigir al FMI que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo al país en 2018 y una urgente revisión del acuerdo (mediante quita, eliminación de sobretasas, y cambios de condiciones) pues no es sustentable, también por las consecuencias que el inevitable quebranto supondría como antecedente para otros países periféricos.”

“El intento de aminorar las restricciones externas derivadas de la crisis de la deuda que incubó el gobierno de Cambiemos, NO PUEDE POSTERGAR la necesaria recomposición de los salarios y una mejor distribución del ingreso, las cuales deberían constituir la principal prioridad política.”

Esa renegociación es ineludible:

“los acuerdos tanto, en 2021, con acreedores privados que actuaron con indudable riesgo en sus decisiones (“moral hazard”); como con el FMI, hace un año, contienen condiciones que han sido invalidadas por la realidad.

“la contratación del empréstito por el Gobierno de Mauricio Macri, no contó con la debida autorización del Congreso y se otorgó contraviniendo el estatuto del prestatario (el FMI);

“el acuerdo para su pago fue redactado con notoria mala praxis, causa daños irreparables a la economía nacional, acrecienta el riesgo para la economía mundial y la gestión del propio FMI.

Lo suscriben y presentaron los economistas Ricardo Aronskind, Raúl Dellatorre, Marisa Duarte, Juan Pablo Costa, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, José Sbatella y Guillermo Wierzba, que integran el Foro a propuesta de distintas organizaciones sindicales a las que asisten; es de destacar que varios de ellos coinciden en el asesoramiento al sector PyME.

Abrió el encuentro en representación la Secretaria Gremial de SADOP Marina Jaureguiberry integrante del Consejo Directivo de la CGT. Compartieron la presentación entre otros el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa (curtidores), los integrantes del Secretariado de la CGT, Rodolfo Daer (Alimentación), Abel Furlan (UOM), Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Omar Plaini (Canillitas), y el coordinador de la CFT Héctor Amichetti,(F. Gráfica-CGT) , Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Daniel Jorajuría, Secretario Administrativo de la CTA Autonoma, y Dina Sanchez Secretaria General Adjunta de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También estuvieron, Mario López (FOETRA), Gustavo Berlingieri y Alejandro Ruiz (SATSAID), Vicente Alvarez (Publicidad), quien coordina el Foro junto a Eduardo Berrozpe.

Entre otros dirigentes de agremiaciones PYME lo hicieron Juan Ciolli, Raul Huttin, Silvio Schnek, Julian Moreno, Francisco Dos Reis, Francisco dos Reis, Carlos Norryh y Pascual Saccomanno (Sec. Producción M. San Martin), junto a Matías Strasorier, Director del Centro de Estudios Agrarios, quienes coinciden en el nucleamiento Producción y Trabajo.

ACCIONES Y PROPUESTAS

La presentaciónno se limitó al diagnóstico sobre la irrefutable inviabilidad, en el actual contexto y en adelante, de los acuerdos sobre la deuda, entre las acciones y propuestas realizadas destacan:

Debe imprimirse urgencia al proceso judicial relativo a la contratación de la deuda, la investigación pública de la fuga de capitales y la evasión fiscal, levantándose para ello el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege, increíblemente, a los responsables,

No debe demorarse un proceso de auditoría y reestructuración de la deuda pública incluso: el justificado requerimiento de quitas, la eliminación de sobrecargos y la nulidad por su origen y destino de endeudamientos privados endosados al sector público ocultando maniobras ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.

En sintonía con la investigación de la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos, se debe reforzar la administración cambiaria sobre las divisas, con énfasis sobre las que utilizan las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses.

Debe impulsarse la aprobación de proyectos de ley, ya en consideración en el Congreso de la Nación, como ser : el de creación de un fondo en dólares para el pago al FMI en base al ingreso de penalizaciones por el reconocimiento por sus titulares de fondos en el exterior no declarados al fisco; el de limitar el accionar especulativo de «fondos buitre» tomando como base posiciones de Argentina en foros internacionales; el que hace a la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado vinculados con la fuga de capitales.

Vistos sus desastrosos resultados, es imprescindible encarar la modificación de la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977 por otra puesta al servicio del desarrollo, la protección del ahorro y su canalización en el consumo y la inversión nacionales.

En la perspectiva de encarar una posición macroeconómica sustentable, es prioritario el sostenimiento del control de cambios y el cuidado de reservas a través de controles claros y transparentes, combatiendo la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, priorizando el acceso a divisas para garantizar necesidades productivas y sociales que requieren, tanto en forma directa como indirecta, importaciones o pagos al exterior.

Las divisas son del país y deben ser obligatoriamente ingresadas al Banco Central. Éstas son esenciales para el sostenimiento y ampliación de la actividad productiva y el empleo. Nunca, y menos aún en un período crítico, puede permitirse que las reservas del BCRA sean malversadas o dilapidadas.

El FORO ECONOMÍA Y TRABAJO Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a considerar aportes sectoriales, como ser de organizaciones que agremian a las PyME, cooperativas y de la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.

*El subtítulo del Documento alude a las palabras del Presidente Néstor Kirchner el 1ro de Marzo de 2004, ante la Asamblea Legislativa: “En todos los casos, se trata de comprender que no existe otra posibilidad que el crecimiento como garantía para la sustentabilidad interna, para el cumplimiento externo … No pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos…no somos el proyecto del default… Sabemos que nuestra deuda es un problema central. Pero no pagaremos de cualquier modo.”

Coordinan: Vicente Alvarez, Eduardo Berrozpe