Con palabras cuidadas y un discurso que no se creé ni él, el jefe de Gobierno sostuvo que «quiere ser un buen presidente», pero arrancó mal. En un video compartido en las redes, el alcalde porteño exhibió toda su ignorancia al sostener que la ruta 40 recorre todo el país.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves su precandidatura a presidente por el PRO. Lo hizo con palabras muy cuidadas y a puro marketing. Pero con un error garrafal que quedó al desnudo tras una aclaración del senador nacional por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez (FDT). Sucede que Larreta realizó su lanzamiento frente al faro de Cabo Vírgenes, Provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- y sostuvo desde el kilometro cero de la Ruta 40, que esta une a toda la Argentina. Pero, cometió un groso error, no pasa por Tierra del Fuego, también parte de la Argentina que Larreta desconoce.

El encargado de exhibir su ignorancia fue Rodriguez, que con otro video lo dejó pedalenado en el aire… «Cambiemos olvidándose de nuestra provincia capítulo mil», dijo el senador en un tuit.

“Lo de Larreta es una muestra más de lo que significa Tierra del Fuego para Cambiemos. No les importa nuestra provincia, nunca les interesó, tampoco la importancia geopolítica que tiene para el país y la región, ni hablar de nuestra industria y su desarrollo. El macrismo destruyó nuestra provincia, los fueguinos y fueguinas sufrimos durante 4 años las políticas de ajuste”, aseguró Matías Rodríguez.

“Hay que recordar que hacia fines de 2015, nuestra provincia tenía pleno empleo, cuatro años después, cuando Macri dejaba su gobierno, Tierra Del Fuego había llegado al primer lugar de la pérdida del empleo registrado de toda la Argentina. Más de 15 puntos de desocupación, y en sectores puntuales como la industria, 18% de pérdida directa de empleo”, destacó Rodríguez.

“Larreta no solo no mencionó a nuestra provincia en su spot presidencial, también se olvida de más de 10 provincias argentinas por donde la Ruta 40 no pasa. Quiere ser presidente de un país que no conoce, ni quiere conocer. Lo de Cambiemos es siempre igual, realizan un par de viajes para mostrarse cercanos y preocupados, arman montajes con efecto marketinero y siguen subestimando a los argentinos” enfatizó el senador.

“La Argentina es bicontinental, necesitamos dirigentes que tengan claro la amplitud de nuestro hermoso país, y lo complejo de sus regiones. Con respeto le recuerdo a Larreta que mi provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, finalizó Matías Rodríguez.