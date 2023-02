Este miércoles se cayeron las caretas y las cosas quedaron más claras que nunca. El gobernador Kicillof no discrimina color político y atiende a los intendentes de los 135 distritos bonaerenses por igual. Tanto es así, que el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, pidió la reelección de Axel y aseguró que lo atienden mejor que durante la gestión de Vidal.

Las declaraciones del jefe comunal se dieron durante una nueva conferencia de verano en el municipio de Tornquist, junto al intendente local el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

«Axel (Kicillof) va a ser gobernador por 4 años más. No tengo ninguna duda de eso y todo el distrito lo tiene que acompañar”, lanzó el jefe comunal con las Sierras de la Ventana de fondo.

“Las obras que han llegado a nuestro distrito, se las debemos al gobernador y aun sabiendo que yo no era del mismo color político que él”, destacó Bordoni, quien para la campaña de 2015 se sumó a Cambiemos desde la Coalición Cívica y derrotó al Frente para la Victoria.

Destacó la “humildad” de Kicillof y decidió no lanzarse solo a la campaña en pro de su reelección, al buscar involucrar a otro intendente de Juntos por el Cambio en la movida. Se trata de José Zara, intendente de Patagones que también destacó la gestión de Kicillof.

“Con José fuimos compañeros durante 4 años y hemos reconocido que durante 4 años, esta gestión de gobierno nos ha atendido mucho mejor que durante la gestión anterior” agregó Bordoni.

“Yo sé que a José le puede traer dolores de cabeza” acotó, rápido, Bordoni, mientras sonaban los primeros aplausos hacia su mención. “Pero es una realidad, es una realidad, lo que yo digo. Y no es porque esté Axel, yo se lo dije. No soy chupamedias, la verdad que soy muy frontal, tal vez no nací para ser político. Digo lo que siento y sin temor a pagar un costo político” agregó Bordoni.

“Veo que la gente está dormida. Que no le interesa nada más que ver cómo se salvan. Pero solo no nos vamos a salvar. No le va a pasar al comerciante, al cabañero. Acá tenemos que trabajar en forma conjunta e involucro al gobierno de turno. Pero la gente tiene que tener más empatía entre los habitantes de Sierra” sorprendió Bordoni en aquel acto.

Tras la mención de Bordoni, José Zara, intendente de Patagones, reconoció a Clarín que “es verdad que siempre atienden los teléfonos. Cuando hemos solicitado obras o algo urgente, hemos tenido respuesta rápida” dijo el jefe comunal.

Puntualmente, mencionó un reclamo sobre la situación del camino al balneario San Blas, uno de los atractivos turísticos y para la pesca en el distrito, que se había inundado y la provincia envió un equipo para acondicionarlo. “Lo mismo pasó con otras obras que se han solicitado y se han hecho efectivas” agregó Zara.

Sobre lo que dijo Bordoni respecto a la reelección de Kicillof, Zara sostuvo que “los intendentes del Frente de Todos se la están pidiendo. Yo pertenezco a Juntos”, remarcó el intendente de Patagones, que, al igual que Bordoni, llegó a la intendencia en 2015 y logró la reelección en 2019, desde el macrismo.

“Yo tengo en claro de qué lado estoy. Pero no por eso, voy a dejar de agradecer la buena predisposición que tengo del gobernador y de sus funcionarios”, agregó el intendente y productor agropecuario. (Con información de Clarín)