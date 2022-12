El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, aseguró que “la Corte Suprema está haciendo el trabajo de recaudación para la compaña de un candidato presidencial”. Y agregó: “Es bastante insólito, cuando creíamos que este año no iba a ver más papelón tras los chats de Lago Escondido con esta Justicia pintada de amarillo, aparece este fallo de la coparticipación”.

El funcionario, en ese sentido, calificó que “ya es un exceso la injerencia judicial en todo el proceso democrático”. Además, cuestionó a la oposición. “Se hacen eco de una crisis institucional porque el Gobierno no acata este fallo vergonzoso, arbitrario y sin fundamentos”, afirmó y cargó contra la dirigencia de Juntos por el Cambio por calificar el rechazo del fallo por la coparticipación del oficialismo como una «crisis institucional».

«Mauricio Macri y su socio (Horacio Rodríguez) Larreta triplicaron por decreto los fondos de la Ciudad en enero de 2016. De forma unilateral pasa de 1.40% al 3.75%. De 7.800 millones a casi 28 mil millones y a espaldas del Congreso. Ese decreto fue tan insólito que en febrero Macri sacó otro decreto explicando que ese aumento era por el traspaso de la Policía de la Ciudad y en 2018, otra vez por decreto, decide bajarle la participación al 3.50%», recordó.

Por este motivo, Soria justificó la medida que tomó el presidente Alberto Fernández en septiembre 2020, cuando redujo del 3,50 al 2,30% los fondos de coparticipación a la Ciudad. «El Gobierno tuvo un muy buen criterio decide devolver las cosas a su lugar, respetar el federalismo y a todas las provincias argentinas y el presidente dicta un nuevo decreto para bajar ese monto coparticipable pero respetando el traspaso de la Policía de la Ciudad», marcó.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente en el programa “Sin relato” de la AM 990, Soria aseveró al respecto que el máximo tribunal “responde a la presión de Juntos por el Cambio”. Y, en paralelo, aseguró “este es el año que menos reuniones y plenarios tuvo el organismo que investiga sanciona a los jueces” ya que “se metieron a resolver quiénes deben integrar el Consejo de la Magistratura y lo paralizaron”.

«Lo hacen para no tener que sancionar a los jueces de los chats de Lago Escondido, eso es crisis institucional. Eso es preocupante y no que el Gobierno no haya incluido en la partida presupuestaria del año que viene los gastos para la campaña presidencial que determinó la Corte Suprema que debe recibir Horacio Rodríguez Larreta», apuntó. Y cerró: «En dos año no encontraron una buena explicación para aumentar la coparticipación a sus socios del PRO«.