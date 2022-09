Con un contundente acatamiento al paro en las escuelas los y las docentes privadas de la ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy les dijimos basta a Horacio Rodríguez Larreta y a Soledad Acuña.

«Basta de decisiones unilaterales y autoritarias, basta de vulnerar nuestros derechos, basta de menoscabar nuestras licencias, basta a los salarios de pobreza», expresaron mediante un comunicado.

Durante el mediodía los y las docentes de SADOP Capital participaron junto a otros gremios educativos de la ciudad de un acto unitario en el Parque Rivadavia con clases públicas, radio abierta y semáforazos.

En el cierre del acto, Alejandra López, secretaria general de la ciudad expresó que la tragedia educativa es la que ejecuta el gobierno de la ciudad hace varios años, donde desde la pandemia vienen avanzando permanentemente contra nuestros derechos. No puede haber calidad educativa con salarios de pobreza, no puede haber calidad educativa sin diálogo, no puede haber calidad educativa con un gobierno autoritario que eligió a la docencia como campo de batalla para posicionarse políticamente.