Una persona armada fue detenida esta noche frente a la casa de Cristina Kirchner, según confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad de la Nación

El hombre fue reducido en el momento en el que la Vicepresidenta arribó a su domicilio ubicado en las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

Según se puede observar en las imágenes difundidas por la Televisión Pública, el hombre gatilla en el rostro de la expresidenta pero no sale ningún disparo. Según los primeros datos el arma tenía 5 balas en su cargador, pero el tiro no logró hacerse efectivo porque no se había cargado el proyectil en la recámara.

“Una persona que es indicada por quienes estaban cerca de él, muestra un arma fue detenida por personal de la custodia, y apartada del lugar, donde se encontró el arma. Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente especializada para analizar huellas y la disposición de esta persona”, señaló el ministro de Seguridad de la Nación en declaraciones a C5N.

Esta es el arma con la que quisieron asesinar a Cristina Kirchner

“Todo el accionar fue de la custodia oficial. Después de los análisis se tendrá más información al respecto”, precisó el funcionario de Seguridad. “Esperemos un poco para dar detalles sobre el arma”, aclaró Fernández.

El atacante es Fernando Sabag Montiel, de origen brasileño de 35 años de edad -según las primeras informaciones- se encuentra detenido. Montiel está registrado en el rubro del servicio de transporte automotor y que reside en el barrio porteño de Villa del Parque.

INFORMACION EN DESARROLLO