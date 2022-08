La diputada nacional de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, aseguró hoy que desde el kirchnerismo «van por Horacio» Rodríguez Larreta «porque necesitan correrlo para que el candidato» presidencial del PRO el año que viene sea Mauricio Macri».

«Eso Cristina lo tiene claro», aseguró la legisladora que responde al liderazgo de Elisa Carrió en declaraciones a «Por las Buenas», el programa que conducen Ricardo Benedetti y Luis Gasulla por Radio Rivadavia».

«El equipo de la Ciudad, el equipo de confianza de Horacio (Rodríguez Larreta) debe tener mucha templanza pero también mucha estrategia política. (Los incidentes en Recoleta) los sorprende porque muchos de ellos no tienen experiencia en la política. Esto es una tensión muy fuerte de alguien que tiene muchos años en la política y mucha maldad», dijo sobre Cristina Kirchner.

Consultada sobre los reproches del sector más duro del PRO que considera que Rodríguez Larreta es demasiado blando para enfrentar al kirchnerismo y que se necesita de otro carácter de cara a las elecciones del año que viene, Oliveto cuestionó la interna del PRO y opinó que «debería primar la defensa del único gobernador que tiene «el partido amarillo» en la actual coyuntura de tensión.

«La interna de los partidos es un problema cuando se acercan las elecciones. Demasiados candidatos tiene el PRO y eso está dañando la credibilidad de un partido que tiene toda la potencialidad para ganar las elecciones», consideró.

Más cercana a Rodríguez Larreta que a Macri, la dirigente porteña de la Coalición Cívica respaldó el operativo policial del Gobierno porteño porque «tenía que darle respuesta a los vecinos» de Recoleta, que desde hace días conviven con manifestaciones militantes que alteran el funcionamiento del barrio.

«El jefe de Gobierno de la Ciudad tenía que darle respuesta a los vecinos. Fueron muchos días de manifestaciones constante que no dejaban dormir a los vecinos. Los vecinos no pueden llevar a sus hijos a los colegios que están cerca, tienen miedo, los insultan, hay negocios que no pueden abrir. La situación requería que el Gobierno de la Ciudad hiciera algo«, justificó.

Paula Oliveto interpreta que el kirchnerismo quiere a Macri de rival

«Pienso en los vecinos de Recoleta que no pueden hacer su vida normal, los negocios no pueden abrir y todo por una mujer que quiere zafar de sus causas. No me entra en mi cabeza querer perjudicar a tantas personas para salvarse uno. Ella habla de ella pero no le importa nada las cientos de familias que viven alrededor. Los vecinos se sienten presos y ella podía entrar y salir cuando quisiera», recriminó la diputada nacional.

Para Oliveto, Cristina Kirchner «está yéndose del sistema republicano, de un lugar donde las instituciones no le satisfacen».

«Ya no le importa el resultado de la Justicia, quiere pelear en la calle. ´Ella o el caos´, plantea. No está ofreciendo llegar en paz a las elecciones», alertó.

«Parte de la política no entiende que lo que vemos es que una mujer que se agarra del peronismo al que siempre despreció. Se pone como su fuera Perón, lo cual es inentendible porque en realidad gobiernan ellos. Se pone en un lugar fuera de los racional», aseveró.

Según dijo, «estamos enfrentando el inicio de un proceso autoritario«.

«Cristina está buscando salvarse de sus causas y no le importa nada. El fin justifica todos los medios y si en el medio se tiene que morir la gente que de alguna manera va a bancarla no le importa. Los muertos siempre son los más débiles. Ella no va a tener ningún problema», subrayó.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno intente suspender las PASO, Oliveto explicó que eso sólo podría hacerse por ley y el oficialismo requeriría de una mayoría especial.

«Yo veo a la izquierda como un apéndice del kirchnerismo. Troscos siendo lacayos del peronismo no lo he visto nunca en la vida», manifestó sobre los apoyos públicos de dirigentes del Frente de Izquierda como Myriam Bregman (PTS).