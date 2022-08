La marcha contra los «formadores de precios» que convocó la CGT para el próximo miércoles recibió las adhesiones de la CTA de los Trabajadores y Somos Barrios de Pie, que se sumarán a la demostración de fuerza que busca dar la central obrera.

«Vamos a participar de la marcha para fortalecer al Gobierno frente a los que quieren una devaluación», señaló el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Explicó que van «a concentrar junto a la CGT para fortalecer al gobierno en la pelea contra los sectores concentrados».

«El acomodamiento de las variables macroeconómicas no solo es una cuestión técnica, sino que además tiene que ver con una puja distributiva en un marco en el que sectores concentrados de la economía están pujando por una devaluación”, evaluó Menéndez.

“Por todo esto vamos a estar en la calle junto a la CGT, la CTA y los movimientos sociales para fortalecer, de cara a esa pelea, la mejora de los ingresos frente a estos sectores que se quieren llevar puesto al gobierno forzando una devaluación”, agregó el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, el diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, confirmó que participarán de la convocatoria para denunciar «a los sectores especulativos de la economía, que son los que provocan ataques a los precios de los alimentos».

«Vamos denunciar y exigir el cese de todo lo que ha sido la actividad de sectores, que hicieron ataques especulativos y ataques de los formadores de precios», expresó el legislador nacional en declaraciones radiales.

La movilización impulsada por la Confederación General del Trabajo está prevista para el miércoles próximo a las 15, desde la Plaza de la República hacia el Congreso. Allí, los gremios leerán un documento y no está previsto que haya oradores.

«Es terrible lo que se está viendo con el tema del aumento de precios. Nosotros hacemos responsable directamente a la especulación de los empresarios, pero también vemos que el Gobierno no tiene la dureza, esa fortaleza para pedirles que se dejen de joder y que no le roben más el plato de comida a los argentinos para tratar de darle una vuelta. Lo que vemos es que no tiene esa fortaleza para enfrentar a estos tipos», subrayó el secretario general de la CGT y número dos de Camioneros, Pablo Moyano, en declaraciones a La 990.