El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno nacional dejó «todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación» y remarcó que se están haciendo todos los «esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario»,

«Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo», dijo Fernández en un acto en la localidad de Villa Angela en Chaco, donde entregó viviendas.y recorrió obras de pavimentación y una cooperativa lechera.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador Jorge Capitanich y los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Viviendas, Jorge Ferraresi.

Las declaraciones del Presidente se conocen en la misma jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio, luego de que en junio registrara un alza del 5,1%.

Los analistas de la plaza financiera estimaron que durante julio la suba de precios promedió el 7,4% según el relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central.

«Tenemos muchos problemas que resolver, Veo lo que pasa con los precios y me preocupa. Por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación y por eso ayer anunciamos un aumento y un bono para los jubilados, par que le ganen a la inflación sus ingresos», planteó el mandatario en su discurso.

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora del Anses, Fernanda Raverta; anunciaron un aumento por movilidad del 15,53 % para jubilaciones, pensiones y asignaciones, una medida que alcanza a más de 16 millones de personas.

A este aumento se le sumará un refuerzo mensual de hasta $ 7.000 pesos que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre, según informó la Anses.

«Mientras tanto desde el Estado estamos haciendo los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario y estamos convocando a todos los que están involucrados a que ayuden a resolver el problema inflacionario», agregó el Presidente, mientras se espera que el Gobierno formalice una convocatoria a empresarios y sindicalistas.

«Argentina está creciendo. Debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, equitativo y todos vivamos más tranquilos», aseveró el Presidente y añadió: «Conozco el problema, no me desentiendo; lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que se ha desatado en el mundo y no es solo argentino».

En otro tramo de su discurso, Fernández afirmó que «el Estado es el que debe igualar donde la desigualdad ha aparecido» y cuestionó que durante el Gobierno anterior «creyeron que el problema de vivienda debía ser resuelto por el mercado».