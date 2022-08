Ante las declaraciones del diputado liberal, José Luis Espert (Avanza Linbertad) sobre la natalidad y las asignaciones en Argentina, SOMOS/ Barrios de Pie se movilizará mañana a las 11 hs. al congreso para llevar un proyecto de declaración repudiando esos comentarios y para pedir la expulsión de Espert de la Cámara.

Dias atrás, el legislador había dicho que “si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”.

Por otro lado, desde la agrupación consideraron importante informar debidamente sobre la natalidad y fecundidad poniendo en el centro del debate la necesidad de tener responsabilidad política y rigurosidad estadística. En 2020 la tasa de natalidad en Argentina (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue del 16,64‰, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,23. Los datos oficiales arrojan una brecha que no supera un hijo de diferencia entre mujeres situadas en los extremos de la distribución de ingresos. La tasa bruta de natalidad viene disminuyendo sistemáticamente en nuestro país.

Norma Morales, secretaria general adjunta de la UTEP

Norma Morales, secretaria general adjunta de la UTEP explicó que «según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC, en los hogares que se encuentran debajo de la línea de indigencia habitan 4,12 personas por hogar, representada por 2 adultxs y 2 niñxs en promedio. Este dato desmiente categóricamente aquello que quiere instalar el diputado Espert y la derecha en general acerca de la composición de los hogares en los sectores populares. Tomando los datos del informe Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total de julio 2022 que publica el INDEC, la CBA por persona promedio, que marca el límite de indigencia, es de $15.057. En un hogar de estas características, la familia percibe $11.732 por las 2 AUH y $13.500 de tarjeta ALIMENTAR, o sea $12.616 por cada niñx, con lo que no llega a cubrir la línea de indigencia. Lo cual indica que nadie se embaraza por un plan, porque con un plan no alimenta a sus hijxs«.

Finalmente, la referente de SOMOS/ Barrios de Pie y de la UTEP, aclaró que «el problema entonces no son los nacimientos, el problema es la pobreza y la desigualdad. Tenemos que hablar de concentración de la riqueza, tenemos que hablar de discriminación. Cualquier funcionario o funcionaria que no luche por condiciones de vida digna para su población, por igualdad de oportunidades y por el buen vivir no está cumpliendo con su rol de representante del pueblo argentino en su totalidad. Mediante sus dichos y acciones, restringe las libertades individuales y somete a las mayorías populares. Profesa rasgos fascistas y construye discursos que promueven la discriminación. Es por esto que solicitamos su expulsión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación«.