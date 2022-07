El futuro superministro de Economía, Producción y Agricultura, que aún reviste como presidente de la Cámara de Diputados adelantó este mediodía que trabajará todo el fin de semana en nuevas medidas económicas que se anunciarán este lunes próximo.

Así lo expresó al retirarse de la Residencia de Olivos tras reunirse con el presidente Alberto Fernández

«No anticipen funcionarios porque hasta el lunes no voy a empezar a designar. El miércoles vamos a anunciar medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la reunión del Parlamento. Les pido que me dejen trabajar el fin de semana«, dijo Massa en contacto con la prensa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO