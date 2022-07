Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) dejaron en evidencia a los productores sojeros y sus maniobras especulativas: en los silobolsas hay acopiados entre 28 y 29 millones de toneladas, lo que representa una suma de 14 mil millones de dólares

Según informó Página 12, «los productores de soja están en niveles récord de retención de venta de granos a los exportadores. Los números son incluso peores que en el 2008, en medio de la peor crisis política entre las patronales concentradas del campo y un gobierno peronista, cuando se discutieron en el Parlamento las retenciones móviles. Esos datos fueron confirmados por el titular de Ciara-CEC, la cámara de exportadores de granos, que es la que les compra a los productores para luego procesar y vender al exterior. En paralelo, en el Gobierno aseguran que además de la baja en las ventas agropecuarias a los exportadores, también hay un menor volumen de liquidación de divisas por parte de las empresas que venden al exterior«.

«Lo curioso de estas maniobras especulativas es que se están dando cuando los valores de los granos en Chicago están yendo a la baja, luego de meses en los que hubo precios récord», señaló el medio.

Lo singular de esta realidad es que mientras en las reservas no quedan dólares líquidos, el Gobierno no hace nada respecto de esta situación que podría resolver la corrida que esta vigente hace 4 semanas. No hace nada por las buenas y tampoco nada por las malas. Esto es obligarlos a liquidar o darle algún incentivo al sector para que lo haga voluntariamente. Se observa un nivel de inoperancia supino de parte del Gabinete Económico y del presidente Fernández que pone en jaque la economía en el corto plazo.

La única pista que dejó la reunión de Gabinete de hoy es que se estudia un dólar diferenciado para los turistas que esté en línea con los dólares financieros. Es decir en torno a los 300 pesos. Mañana habrá una nueva reunión del Gabinete económico y se esperan nuevas medidas en los próximos días.

Millones acopiados.

El titular de Ciara, Gustavo Idígoras, indicó que «hay entre 28 y 29 millones de toneladas, que a precio de exportación representan cerca 14.000 millones de dólares». En declaraciones radiales, señaló que «hay una situación bastante preocupante en el término del ritmo de venta de soja. Estamos en uno de los ritmos más bajos de los últimos 20 años y hasta menor al 2008 cuando fue la crisis de la 125».

En esa línea, mencionó que este escenario se da incluso cuando los precios de los commodities están volviendo a los niveles previos a la guerra en Ucrania. Esto quiere decir que, aún a riesgo de que el producto se siga desvalorizando estando guardado, apuestan más a recomponer ingresos por un tipo de cambio mejor que ante el riesgo de perder por el valor internacional. Incluso piden que se les bajen retenciones para soltar los granos.

Especulaciones.

Según Idigoras, la demora en las ventas de los sojeros responde, en parte, a la falta de gasoil y a que “nadie sabe cuánto va a valer el dólar y a que precio van a pagar los insumos los productores cuando tengan que vender soja para comprar sus insumos para la próxima siembra, y por lo tanto el ritmo de venta de los productores a los exportadores está muy reducido. Al día de hoy tendrían que haber entrado más de 4.500 camiones y entraron solamente 2.500, y la mayoría de maíz, cuando el mayor flujo debería ser de soja. Eso el Gobierno lo viene monitoreando y nos están pidiendo informes de situación”.

Estadísticas oficiales.

De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el primer semestre de 2022 se exportaron 32,7 millones de toneladas de todos los granos, una mejora de 18 % respecto a igual período del 2021. En el desagregado por productos, harinas y aceites en los primeros seis meses del año «se acumularon 15,5 millones de toneladas, una baja de 26 % contra igual período del año pasado. Por último, en cuanto a aceites procesados, la caída fue mayor, por encima del 27 % y se dividió en muy pocas empresas», informó Página 12.

Esta situación de no liquidación es un problema para el Gobierno nacional. Esto se debe a que Argentina tiene pocos dólares en las reservas y la volatilidad cambiaria lo exige a reforzar la caja para poder estabilizar el tipo de cambio antes las presiones devaluatorias.