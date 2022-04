Cristina cargó contra Magnetto tras una semana de ataques desde Clarín

En un nuevo capítulo del ya histórico enfrentamiento entre el kirchnerismo y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Cristina Kirchner apuntó este domingo contra la falta de “creatividad” del director ejecutivo del Grupo Clarín.

Lo dijo en referencia a las cinco portadas que salieron publicadas durante la última semana en donde ella aparece mencionada, y aprovechó para recordar unas declaraciones del empresario en la residencia presidencial de Olivos, cuando decía que “lo único que ‘miraba’” antes de que saliera el diario de la imprenta “era la tapa”.

“Quiero compartir este video que vi hoy en redes. La verdad que esta semana Héctor no estuvo muy creativo en Clarín. Aclaro que fue Magnetto el que nos contó en Olivos que lo único que “miraba” antes de que se imprima el diario, era la tapa. ¿Pasarán el videito por TN?”, escribió Cristina en su cuenta personal de Twitter, donde subió un video que repasa cinco de las portadas de esta semana del diario Clarín.

El video muestra las tapas del lunes, martes, jueves, viernes y domingo, resaltando en amarillo el nombre “Cristina”, y al final subraya: “5 tapas en 7 días. Se nota mucho, muchachos”.

Quiero compartir este video que vi hoy en redes. La verdad que esta semana Héctor no estuvo muy creativo en Clarín 😂 .

Aclaro que fue Magnetto el que nos contó en Olivos que lo único que “miraba” antes de que se imprima el diario, era la tapa. ¿Pasarán el videito por TN? 😂 pic.twitter.com/pXEXL8W27k — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 24, 2022 A continuación, la vicepresidenta recomendó, como contrapartida, “leer esta excelente nota de El Cohete a la Luna, que brinda argumentos con datos, estadísticas y sin adjetivaciones ni slogans: o sea con la responsabilidad con la que todos y todas tenemos que encarar los problemas de nuestro país”.



La nota, firmada por Guillermo Wierzba (Director del Banco Nación), dice: “La distribución del ingreso no depende del crecimiento, se dirime en la política”.

Kirchnerismo vs. Clarín

La ruptura del kirchnerismo con Magnetto se remonta a los tiempos del enfrentamiento con las entidades patronales del campo, en 2008, por la resolución 125.

Poco tiempo después, el 8 de marzo de 2009, a raíz de la derrota del kirchnerismo en Catamarca, el ex presidente y entonces titular del PJ, Néstor Kirchner, defendió su participación en la campaña electoral en la provincia. Y en esa defensa, inmortalizaría en una frase su pelea con el grupo Clarín.

En un tramo de su discurso, Kirchner lanzó: “Escuchando a un medio de difusión, Clarín, me enteré que habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca y que no debía haber ido. Como titular del PJ, voy a ir hasta el último pueblito para apoyar a este movimiento transformador, porque nosotros no lucramos, sino que tenemos convicciones”, dijo.

“No lo dice, no habla con la verdad. ¿Qué te pasa Clarín, eh?”, preguntó, al introducir la ya célebre frase, para luego agregar: “En Todo Noticias, o como le dicen algunos amigos Todo Negativo (también del Grupo Clarín) se dijo que Cristina no debía ir a Mendoza. ¿Por qué estás tan nervioso Clarín? Utiliza el medio para informar y no desinformar a la gente, que ya se da cuenta de cómo son las circunstancias. Para ese diario sólo el peronismo no debe seguir en el gobierno”.

Aquella frase se dio en el inicio del calendario electoral de medio turno, donde se renovaban cargos a lo largo y lo ancho del país, y en el contexto inmediatamente previo al lanzamiento de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una profunda reforma del mercado radial y televisivo nacional.

Sin lugar a dudas, el Grupo Clarín, desde entonces, funcionó como un partido político, pero sin realmente serlo. El poder mediático quedó expuesto y, si bien lograron configurar gran parte de la realidad social a su conveniencia, el gobierno kirchnerista fue el primero en cuestionar el rol de los medios. (Con información de INFO135)