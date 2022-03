El revalúo inmobiliario alcanzaría solo a propiedades con un valor cercano al millón de dólares

El revaluó inmobiliario a propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires alcanzará a unos 233 mil contribuyentes, cuyos inmuebles tienen un valor de mercado de U$S 960 mil, con una valuación fiscal de U$S 270 mil.

Así lo precisó hoy la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en su presentación en el Senado de la Nación al exponer las medidas que adoptará el gobierno para cumplir con el acuerdo con el FMI.

El plan diseñado apunta a aumentar la alícuota para las propiedades que no son casa-habitación y para aquellos con valuación fiscal de U$S 270 mil pero y valor de mercado en el orden de los U$S 960 mil.

La funcionaria precisó que cerca de 7.000 propiedades corresponden a porteños que declaran una casa-habitación, mientras que los 266 mil restantes son contribuyentes de todo el país que declaran otra propiedad en la Ciudad de Buenos Aires.

Marcó del Pont defendió la decisión porque se busca volver al criterio utilizado hasta la modificación de 2018. Esto implica utilizar la misma base imponible que la Ciudad de Buenos Aires para el impuesto inmobiliario.

“La reducción del déficit fiscal no está pensada de la forma tradicional, a través de un recorte del gasto público, sino de la mejora de los recursos tributarios y, en particular, con el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva”, sostuvo en su presentación.

“Con los cambios, la valuación fiscal de los inmuebles porteños pasará de representar el 7% del precio real para alcanzar al 28% de su valuación de mercado. La medida que multiplica por cuatro la valuación fiscal de los inmuebles porteños es la utilizada para determinar el monto a ingresar por el tributo en la Ciudad”, señaló.

Con este revalúo el gobierno intentará recaudar $ 65.000 millones.