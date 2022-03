Se picó mal: Santiago Cúeno y Christian Martin se mataron en televisión

Si algo le faltaba a esta Argentina convulsionada era una pelea entre dos pesos pesados como son Santiago Cúneo y Christina Martin. Uno desde La Ciudad de Buenos Aires y el otro desde Polonia, pusieron primera en una pelea que promete ser para alquilar balcones.

«Me encantaría cruzarlo para ver cuánto te dan los huevos para sostener las estupideces que decís desde ese inmundo país que habitás», disparó Cúneo y lejos del «alto el fuego» el pelado deportista arremetió con todo: «Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, es un gordo bocón, no le da el cerebro. Tiene envidia, a mi me va bien y a él mal», dijo Christian Martin en uno de sus vivos al ser consultado por sus seguidores.

“Cuando vaya a Buenos Aires, por ahí lo vamos a visitar. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón, no le da el cerebro a ese. Me envidia: a él le va mal y a mí me va bien”, dice Martin en un video que se difundió en Twitter

El periodista de Canal 22 luego mostró un fragmento de una transmisión en vivo que realizó tiempo atrás Martin, en la que se lo escucha afirmar que “las ucranianas están buenas, de lo mejor que hay en Europa”. Y, obviamente, la reflexión de Cúneo no tardó en llegar. “¿En qué piensa esta basura inglesa, este kelper hijo de puta ¡En el culo de la ucranianas!”, dijo. Y agregó: “Para él, las ucranianas no son seres humanos que padecen la guerra, que sufren”.

Cúneo continuó su descargo diciendo: “Y te recuerdo bobo que cuanto más pesás, más rápido te caes. Él dice que le va bien. Yo te contesto, la diferencia entre vos y yo es que yo tengo patria. Y mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Y yo tengo con qué bancarme, mi vida, mi canal y mi opinión”.

En el mismo programa, Cúneo chicaneó al corresponsal de ESPN y LN+ acusándolo de “cubrir la guerra del lado de Polonia” y de ser una “basura propagandística de la OTAN”: “Si te dan los huevos, cruzá que yo ya entregué tu foto a las fuerzas chechenas”.

“Si sobrevivís, yo te invito a vernos en la Plaza Roja, me garpo el pasaje y la hacemos bien internacional la final. ¿Querés? El ideal sería juntarnos en Kiev. Estaría bueno cruzarnos, gordito, avisame. Yo entro por Rusia, vos por Polonia”, concluyó Cúneo invitando a pelear a su colega.

Luego, tras el enfrentamiento que tuvo lugar la semana pasada, la hermana de Martin le envió un mensaje de audio a Cúneo donde acusa al periodista que cubre habitualmente desde Europa de maltratador y violento.