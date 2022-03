Este martes, una de las “perlitas” más picantes de la apertura de las sesiones legislativas la protagonizaron Alberto Fernández y Alfredo Cornejo, en el contexto de un fuerte cruce por las críticas del presidente a lo que fue la gestión gubernamental de Juntos por el Cambio.

“¡Alberto, no tenés los votos! ¡Alberto mentiroso!”, le gritó el ex gobernador de Mendoza al jefe de Estado en el recinto. Ante ello, el jefe de Estado contestó: “Yo no miento, Alfredo, me conocés, yo no miento”.

En ese marco, Cornejo explicó a la prensa: “Lo que uno quiso exteriorizar es que dejase de atacar a la oposición porque no tiene los votos propios para aprobar el acuerdo con el Fondo y que dejara de mentir, básicamente en el propio discurso, respecto de lo que dijo relativo al ajuste, al endeudamiento, y otras cuestiones”.

Al mismo respecto, el hoy senador nacional por la UCR aclaró: “No hacen falta tantos ejemplos. Hay algunos masivos y populares como el Olivosgate, donde el presidente dijo que no había habido fiesta en Olivos en el cumpleaños de Fabiola y después lo admitió. Al principio pedía que le trajeran las fotos, cuando negaba la fiesta. Después aparecieron las fotos y quedó expuesto”.

Respecto del momento del cruce, Cornejo puntualizó: “En particular me dijo ‘vos me conocés’, y justamente porque lo conozco sé que ha mentido: en el año 2017 y 2018 se reunió dos veces conmigo porque era gobernador y me habló pestes de Cristina, que era una calamidad, que la Argentina no podía ir por ese lado. Y terminó el candidato a presidente de Cristina”.

Finalmente, el legislador nacional aseveró: “Ahí está el origen de los problemas del Frente de Todos y por qué no pueden orientar el país. Por sus diferencias internas”.