Fuerte rechazo a la movilización a Dolores para apoyar a Mauricio Macri

Las dos querellas que representan a los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan desaconsejaron cualquier movilización prevista para el jueves a Dolores, donde el ex presidente Mauricio Macri prestará declaración indagatoria acusado de haberlos espiado durante su mandato.

La querella que encabeza el abogado y padre de una de las víctimas, Luis Tagliapietra, pidió a los militantes de Juntos por el Cambio que desistan de la movilización en apoyo a Macri el próximo jueves.

“En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten a la justicia y a los 44”, reclamó Tagliapietra a través de un documento público. “No hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios”, exhortó.

Tagliapietra anunció que las querellas que representan a los dos grupos de familiares que se presentaron en la causa por presunto espionaje ilegal que tramita ante el juzgado federal de Dolores, a cargo interinamente del juez Martín Bava, estarán presentes en la indagatoria.

“Los familiares allí estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas políticas”, prometió. En ese contexto, Tagliapietra rechazó el “supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria”.

Por su parte, la querella mayoritaria, que encabeza la abogada Valeria Carreras, pidió que no se movilicen tampoco manifestantes “en apoyo a los familiares del ARA San Juan”. “No vamos a caer en ninguna de las provocaciones del ex presidente Macri. No tenemos poder, no tenemos medios masivos de prensa. No vamos a ejercer ningún tipo de presión sobre la justicia”, anunció mediante un comunicado. “Sólo nos manejamos desde esta querella con pruebas y en las múltiples causas que involucran al macrismo”, resumió.