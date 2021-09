Juro el concejal Gabriel Berrozpe en el Concejo Deliberante de Quilmes

Berrozpe de 34 años y con basta militancia en el peronismo de la 3era sección, cuenta con trayectoria en la gestion de desarrollo social con Alicia Kirchner y en el Instituto de cooperativas y mutuales con el extinto Mario Cafiero.

Con anuencia de 21 concejales el Honorable Concejo Deliberante dió la bienvenida al concejal electo por mandato popular en 2017, a través del frente Unidad Ciudadana y hoy se sumó en el bloque del Frente De Todos.

Berrozpe quien juro por «Dios, la Patria, los héroes de la resistencia peronista y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos» recibió su certificado de manos de Ramón Ortiz militante barrial y peronista de 83 años, protagonista de aquella gesta por la vuelta de Perón después de 18 años de proscripción.

Asimismo el concejal se puso a disposición de las demandas de todos y todas las vecinas del distrito, acompañando la gestión de la Intendenta Mayra Mendoza y al gobierno provincial y nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Homenaje a Juan Peron

Luego de la sesión extraordinaria, participo de la sesión ordinaria en dónde brindo un homenaje a Juan Perón, quien el 23 de setiembre de 1973, asumía su tercer mandato presidencial, tras su retorno a la Patria, fundado en la lucha de los trabajadores y la juventud.

Recordó que el 1ro. de marzo de 1974 en su discurso a la Asamblea Legislativa Perón a la par que reivindicaba el Proyecto Nacional de la Comunidad Organizada, afirmó “La lucha por la liberación es, en gran medida, lucha también por los Recursos y la Preservación Ecológica”

Es imprescindible hoy recordar estas palabras del nuestro mayor estadista, estratega y visionario nacional, más tras la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental en recuerdo de la tragedia sucedida nuestra aledana Avellaneda, el 27 de septiembre de 1993. En él, 7 personas fallecieron a causa de la intoxicación por gas cianhídrico que habían generado en las cloacas determinadas empresas que arrojaban residuos tóxicos. Y sobre todo en el contexto de la trágica pandemia que atravesamos

Perón ya decía en febrero de 1972, en su Mensaje Ambiental a los Pueblos del Mundo “El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones.

“En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta, sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, inmunidad y contaminación en las ciudades y se grava con las consecuencias de la vida sedentaria.

“…Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana, y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo bastan los autos actuales que debieran haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos…

“De este modo el problema de las relaciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble: algunas clases sociales – la de los países de baja tecnología en particular – sufren los efectos del hambre, el analfabetismo y las enfermedades, pero al mismo tiempo las clases sociales y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están racionalmente alimentados, ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana…

“Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la falsa creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas tiende a agravarse, mientras un fantasma – el hambre- recorre el mundo…

“La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie. El ser humano cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega a la luna gracias a la cibernética… mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata el mar que podía servirle de última base de sustentación.”

“En febrero próximo se cumplirán 50 años de estas palabras sobre el Medio Ambiente no suficientemente escuchadas, ni en el ámbito mundial, ni nacional, ni en el provincial, ni local, aun a pesar de las consecuencias cotidianas que sufrimos por no hacerlo.

Todas y todos sabemos que es poco lo que hemos logrado hacer sobre esta urgencia, de nuestras vecinas y vecinos, sin exclusiones pero sobre todo aquellos de los barrios más precarios.

Abordar esta necesidad con mayor empeño desde este Concejo Deliberante es el mejor homenaje que podemos hacerle a Juan Perón.