Randazzo no entiende la falta de acompañamiento: «parece que la gestión no garpa»

El precandidato a diputado nacional de Vamos Florencio Randazzo se quejó de que «parece que la gestión no garpa», por lo que remarcó que «es difícil entender cuáles son las motivaciones por las que vota la gente».

«La política tiene un gran divorcio de la gestión. La política es una herramienta para facilitarle la vida a la gente. Los últimos gobiernos han tenido cero gestión y pareciera ser que la gestión no garpa, que ser coherente, no tener sospechas de corrupción, haber gestionado con honestidad, haber transformado cosas importantes, no paga», sostuvo el postulante peronista.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el ex ministro del Interior y Transporte subrayó que por esa razón «es muy difícil entender cuáles son las motivaciones por las que vota la gente».

Randazzo lamentó que se trató de «una campaña movida, pero lamentablemente con falta de discusión de propuestas» y remarcó que él intentó poner en debate cuestiones como la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna, declarar a la educación como servicio esencial y promover las exportaciones, pero se quejó de que «nada de esto se ha discutido».

«Este juego de la grieta es un negocio de parte de dirigentes de un lado y del otro. Y muchas veces involuntariamente o no participan medios, encuestadores. Nos han resignado a que no podemos salir, no tenemos futuro, a que todos somos igual. Es parte de la grieta. Es falso que todos somos iguales. La Argentina tiene una gran oportunidad de empezar a transitar otro camino, resolviendo los problemas de fondo», manifestó. Y concluyó: «La grieta nos pone frente a posiciones irreconciliables y eso no es bueno para el país. Se ha intensificado esa virulencia entre ambos espacios porque es parte del negocio, de la polarización y no discutimos».