Para Larreta «a priori no hay causales» para iniciar un juicio político al presidente

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, juzgó hoy que «a priori no parecería que hay causales» para impulsar el juicio político del presidente Alberto Fernández, como propuso un sector de Juntos por el Cambio tras la difusión de la imagen de una cena de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos en julio de 2020.

En este sentido, Rodríguez Larreta dijo que «a priori parecería que no hay causales» para motorizar un proceso de ese tipo contra el mandatario y consideró que el hecho se trató de «un incumplimento de su propio decreto», en referencia a las medidas dictadas para mitigar la propagación del coronavirus en ese etapa de la pandemia.

En declaraciones a la FM Urbana Play, el jefe de Gobierno porteño consideró que el juicio político al presidente «es un tema del Congreso».

«Yo no lo promoví, no hablé de juicio político y creo que lo que hizo el Presidente está mal», aseveró Rodríguez Larreta en la entrevista que concedió esta mañana, en la que juzgó que, no obstante, el hecho se trata de «un incumplimiento grave de su propio decreto».

De esta manera, Rodríguez Larreta se diferenció de un sector de sus pares de Juntos por el Cambio que impulsó la semana pasada un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados contra el Presidente, planteo que generó, incluso, cuestionamientos dentro de ese mismo espacio.

Si bien Rodríguez Larreta afirmó que «hay que estudiar más las causales» y agregó: «A priori, no parecería que haya causales pero hay que cumplir las normas; no me suena a priori, pero lo deberían ver más los juristas», en referencia al pedido de juicio político que impulsan desde un sector de la coalición opositora.