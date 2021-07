Confesiones de Pato: «Armé bombas Molotov y quiero ser presidenta en 2023»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recientemente derrotada por el alcalde porteño, -que persigue una suerte de parricidio contra Mauricio Macri y su séquito de dirigentes-, recordó su pasado montonero y confesó que aprendió a armar bombas Molotov, explosivos incendiarios caseros. No obstante, aclaró que ya no recuerda cómo hacerlo.

«No sé armar bombas«, contestó la funcionaria de Juntos por el Cambio ante la pregunta de Nicolás Wiñazki, este martes, durante una entrevista para TN.

Sin embargo, ante la repregunta del periodista, explicó: «Alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya. Hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora… no».

«De los ’70 y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie«, señaló.

Pero más allá de sus tiempos de militancia peronista, Bullrich confirmó que no sería candidata a las elecciones legislativas, para evitar así una confrontación con María Eugenia Vidal en la boleta de la Ciudad de Buenos Aires. Una forma elegante de decir que perdió como en la guerra y que Larreta sigue sumando poder dentro del espacio.

«Como presidenta del PRO, siento que en este momento, el valor de la unidad y el valor de empezar a pensar un proyecto propositivo hacia el futuro, en vez de enfrentarme contra el alcalde porteño (Horacio Rodríguez Larreta), que es nuestro único gobernador, es un proyecto en el que ganamos todos«, analizó

Y continuó: «Gano yo, como presidenta del PRO, porque recorro el país y ayudo a toda la dirigencia de JxC en estas elecciones que son una bisagra, y por otro lado gana todo el espacio político, porque no nos desgastamos en una discusión entre miradas distintas, aunque todas dentro de una misma coalición».

«No me bajé de una pelea (en las elecciones legislativas), sino que quiero ir a lo principal y no a lo secundario. Tenemos 116 diputados. Mi diputación no cambiaba nada, pero mi capacidad de ayudar a todo el país y luego proponer a la sociedad un sueño de futuro, cambio, progreso, va a ayudar mucho más. Me voy a proponer como candidata en 2023«, adelantó.

Así tal, dentro de dos años asistiremos a una nueva contienda dentro del partido amarillo fundado por el expresidente Macri, ya que Larreta también se está haciendo prepara el traje de candidato presidencial.