Vidal dijo que Macri le pidió que sea candidata en Provincia

Por Gabriel Eiriz

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal reconoció que el ex presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri le pidió que sea candidata en Provincia. Durante una entrevista en el programa La trama del Poder, la ex funcionaria fue consultada acerca de por qué le cuesta tanto tomar la decisión de ser o no candidata en las próximas elecciones y en qué distrito, a lo que respondió que «no es una decisión tan fácil».

«Él me ha dicho que prefiere que sea candidata en Provincia, y yo lo escucho«, dijo tras ser consultada al respecto, dijo al tiempo que reconoció que le interesa su opinión como la de otros referentes y dirigentes de Juntos por el Cambio con los que mantuvo reuniones».

«En última instancia -reflexionó- voy a decidir yo y no en función ni de favorecer a alguien ni de ir contra alguien sino en función de mis convicciones, como hice siempre».

Lo cierto es que el hada buena de Cambiemos tiene la mira puesta en la Ciudad de Buenos Aires y reconoce como jefe político al alcalde Horacio Rodríguez Larreta, y este quiere a Diego Santilli compitiendo como cabeza en la lista para legisladores en la Provincia.

La semana pasada, el expresidente Mauricio Macri lo llamó al alcalde porteño para organizar el armado de listas para las elecciones de medio término con la intención de imponerle sus candidatos. ¿Armamos las listas? le preguntó Macri a Larreta y el actual intendente de CABA le cerró la puerta y le explicó que el armado correrá por su cuenta y que no lo incluirá entre sus postulantes.

Macri, enojado, le recordó que gracias a él Larreta logró quedar a cargo de la Ciudad y que él ya había gobernado 8 años el distrito más rico del país. «Yo ya pagué todo lo que tenía que pagar», le espetó el expresidente y pretendido líder la oposición.

Sin embargo, el intendente de la CABA insistió en la negativa y le propuso que de tener algún candidato lo proponga y será evaluado, pero insistió en que no permitirá injerencias en el armado porteño.

Lo cierto es que las intenciones de Macri eran postularse como diputado de la Ciudad y llevar con él a Patricia Bullrich, con la intención de luego competir por la presidencia en 2023 o bien cederle el lugar a su exministra de Seguridad. Sabe que Larreta ya se está probando el traje de candidato y habrá que dirimir las candidaturas en las PASO del 2023.

Por su parte el alcalde buscará subir su propia candidatura -no puede renovar en CABA- acompañado por María Eugenia Vidal, quien espera encabece la lista en la Ciudad en los próximos meses y asimismo acomodar a su actual vicejefe de Gobierno.

Las cartas están sobre la mesa y la interna arde. En las próximas semanas se irán definiendo las candidaturas pero al parecer el expresidente se quedó solo. Ni Carrió, su vieja espada, lo acompaña.