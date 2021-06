Se cae otra opereta: el Gobierno negó haber rechazado vacunas Pfizer vía Covax

Aunque parezca mentira, el uso de la pandemia para desestabilizar al Gobierno de Alberto y Cristina parece el eje central del macrismo, recurre a cualquier operación política y de prensa para lastimar la gestión de la crisis sanitaria, a la que por cierto, no han aportado un gramo de colaboración. Todo lo que han hecho fue poner palos y más palos en la rueda. Nuevamente queda demostrada la vil actitud de esta penosa fuerza política que solo ha causado daño a las y los argentinos.

Tras las mentiras de Bullrich, que acusó a la administración Fernández de pedir coimas al laboratorio norteamericano, ahora se sumó la legisladora PRO, Claudia Najul, que utilizó una charla virtual organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI) para preguntarle al director del organismo COVAX para América Latina, Santiago Cornejo, sobre el vínculo de la Argentina con el mecanismo Covax y a lo que el directivo respondió que “los países que se autofinancian (o sea los que pagan por adelantado) tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros, antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica, le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato… Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no».

Santiago Cronejo, director del organismo COVAX para América Latina

Estas afirmaciones -que Argentina negó rotundamente- fueron rápidamente entregadas a la prensa golpista por la diputada macrista para hacer sus mieles contra el Gobierno.

Así tal, el Gobierno nacional tuvo que salir a desmentir estas versiones sobre las vacunas Pfizer tras la insistencia de la oposición y algunos medios de comunicación. Ahora, el Poder Ejecutivo negó que haya rechazado las dosis de ese laboratorio a través del Mecanismo Covax.

Claudia Najul, la diputada que desató un nuevo escándalo con Pfizer, junto al diputado radical Alfredo Cronejo.

La propia ministra Carla Vizzotti se ocupó de desmentir la operación de prensa gestada desde las usinas del PRO: “Nunca manifestamos que no queríamos la vacuna de Pfizer”, y aseguró que el ministerio cuenta con toda la documentación necesaria para confirmar sus dichos. Al mismo tiempo, trascendieron dos cartas enviadas por el Gobierno a los funcionarios de Covax, del 18 y 24 de enero, donde queda evidente la voluntad de la Argentina de recibir las vacunas ofrecidas. La Ministra anticipó que reclamarán explicaciones ante la Organización Mundial de la Salud, que promovió la creación del mecanismo Covax. (castas al pie de esta nota)

También el exministro Ginés González García se despachó contra Cornejo: «No fue así, es un caradura. A Covax le pagamos por 9 millones de vacunas y se recibieron menos de dos millones hasta ahora. El incumplimiento es del Covax con el Gobierno Argentino», dijo.

Luego, mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, el Gobierno detalló que «ante versiones periodísticas que indican que Argentina rechazó el envío de vacunas de Pfizer al país a través del Mecanismo COVAX, el Ministerio de Salud de la Nación informa que es falso y que, por el contrario, se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento».

Carola Vizzotti, ministra de Salud

Asimismo, indicó que «Argentina se incorporó al mecanismo COVAX mediante la compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la “opción” es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas».

En ese sentido, detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una primera ronda de asignación de vacunas de Astrazeneca y, a principios de febrero, confirmó una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuya entrega se había previsto durante el primer trimestre de 2021. La preasignación de dosis para Argentina era de 182.520 dosis.

Más adelante, el Gobierno señaló que «Argentina tiene conocimiento solo de una compra de Pfizer en el marco del Mecanismo COVAX compuesta por las dos ventanas de compra (como establece el procedimiento), en las que nuestro país participó».

«Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país», añadió.

A su vez, sostuvo que «argentina siempre manifestó interés por la compra de la vacuna Pfizer y así quedó demostrado en diversas notificaciones enviadas por el Ministerio de Salud al Mecanismo en la entrada de nuestro país en la primera ventana».

«Los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo con Pfizer en el marco del Mecanismo son los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo en relación a las exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad», concluyó el comunicado del Ministerio de Salud.

CARTA DEL 18 DE ENERO

CARTA DEL 24 DE ENERO