Presencialidad criminal: Jugando con fuego. Jugando con bebés

Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, están jugando con los mas chiquitos de la comunidad educativa.

La educación se divide en niveles, según la edad de los chicos Hoy están exponiendo y jugando con la salud de chichos entres 45 dias y 5 años , Jardin Maternal, con ellos NO HAY PROTOCOLOS EN CABA

Así se juega en la Ciudad de Buenos Aires con los bebes de 45 dias en adelante

-NO HAY DISTANCIAMIENTO POSIBLE

-PORQUE LA MAESTRA LE HACE UPA

-PORQUE LA MAESTRA LE CAMBIA LOS PAÑALES

-PORQUE AUN NO ENTIENDEN QUE ES UN BARBIJO

-PORQUE SI LLORAN LOS ABRAZAN , LOS CONTIENEN

QUEDAN LAS MAESTRAS Y ELLOS EN RIESGO

Si tienen que ventilar la sala, en invierno al cambiarles el pañal tomaran mucho frio

Hoy esos bebés están mas de tres horas con las docentes, sin protocolos ( salvo el barbijo de las maestras) , porque no hay protocolo posible, porque los cuidan como propios, los acunan los duermen, les dan de comer, los cambian, e incluso se los entregan a sus papis de brazo en brazo

Nadie en Ciudad de Buenos Aires, pensé en los más vulnerables, me refiero ya no solo a los docentes sino a los bebes los de 45 dias en adelante nivel inicial

Como se practica el distanciamiento? Como ponerle el barbijo sobre el chupete? Como no abrazarlo si llora mientras no está mamá? PORQUE HAY CONTAGIOS REPORTADOS DE DOCENTES NIVEL INICIAL , sin embargo no hay registro de los chiquitos, allí no hay datos

Porque en Cordoba Mendoza y la CABA sus gobernantes solo por una diferencia política con el Gobierno Nacional del Presidente Alberto Fernandez, exponen a la comunidad educativa al contagio e incluso la muerte, NO ES CASUAL, ES POLITICA CRIMINAL

JUEGAN CON FUEGO , porque alguien se los permite, ( La Corte Suprema y esa entelequia llamada Justicia)

Porque la CABA no brinda datos de alumnos contagiados ni cantidad de docentes fallecidos de covid19, porque desafian no solo al Presidente de la Nacion sino A LA MUERTE

Porque en CABA mienten y no dan fundamento científico ( como pedía la Corte Suprema cuando apoyo a Larreta ), simplemente sostienen que la escuela no es el principal foco de contagio, pero de donde surge ese dato? Contra cual otro foco lo comparan?

JUEGAN CON FUEGO Insisten en la presencialidad en las escuelas a pesar de haber ellos mismos reconocido en el comunicado que descendieron los contagios y ocupación de camas

https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/rodriguez-larreta-dijimos-que-las-escuelas-iban-ser-lo-ultimo-en-cerrar-y-lo

JUEGAN CON FUEGO, JUEGAN CON LOS CHICOS, JUEGAN CON LOS DOCENTES

JUEGAN CON LOS GRANDES, CON VOS , CONMIGO E INCLUSO CON SUS VOTANTES

“Esta conducta no puede quedar impune por eso junto a Mariano Berges hemos pedido en la Causa 2372-21 contra Larreta y los cuatro miembros de la Corte Suprema, por el homicidio de los 11 docentes por covid19, medidas de instrucción urgentes, para acceder a los datos que se esconden” sostiene la Dra Valeria Carreras , la abogada que denunció la muerte de los docentes el 7-5-21