La historia de “Entrégate” la canción erótica y éxito de Luis Miguel

El episodio número siete y penúltimo de la Serie de Luis Miguel por Netflix llegó, y lleva por nombre «Entrégate», una composición de Juan Carlos Calderón, que formó parte del disco «20 Años», esta melodía rápidamente se colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad de México y América Latina.

De hecho, se colocó en lo más alto de la Billboard Top Latin Songs, en septiembre de 1990. Además, se trata de una de las pocas melodías del cantante nacionalizado mexicano lanzó también en inglés, esta bajo el titulo de «Before the Dawn», aunque sus resultados no fueron los que el ídolo esperaba.

Durante una rueda de prensa en la presentación del disco Amarte es un placer (1999), que se realizó en Madrid, un periodista le preguntó al intérprete de Hasta que me olvides el porqué no canta en inglés. él fue claro al momento de responder, dijo que el español le parecía una buen lengua, que sentía orgulloso de ella y que no descartaba cantar en un futuro en inglés, comentó: “el mundo está cantando en inglés, ¿por qué voy a hacerlo yo?”.

La intención de internacionalizar a LuisMi con este tipo de apuestas en inglés no resultó, pues con el lanzamiento de esta melodía en el mercado de Estados Unidos (sajón) y del Reino Unido pasó sin pena ni gloria, lo que dio como resultado que ya no se intentara hacer el crossover entre el público latino y el sajón.

La versión en inglés de Entrégate

El videoclip de Entrégate se grabó en Bariloche, Argentina, según contó Héctor Parodi al portal LT10, quien fue asistente de producción. Luis Miguel insistió en que quería usar un auto descapotable del año en el video.

“Ese auto se consiguió por un coleccionista que había en Bariloche, un señor alemán que tenía varios autos. Nosotros teníamos un BMW para darle a Luis Miguel, pero él no lo quiso porque pedía un descapotable. En Bariloche, con el clima, era muy difícil conseguir un modelo así. Este hombre tenía 12 autos, todos importados, y el único que tenía descapotado era ese Mercedes Benz 250CL”, relató Parodi.

La modelo Verónica Varano contó la historia de cómo terminó siendo la protagonista del video. En una entrevista de Para Ti, dijo: “Luis Miguel estaba en Miami, me vio en una revista y pidió que me convocaran para el videoclip de ese tema que estaba por filmar en la Argentina. Me llamaron, lo conocí, me pareció amoroso y viajamos a Bariloche, donde trabajamos una semana. Fue todo muy simple y armonioso”.

De las canciones más «Hot» de Luis Miguel

Otra de las características de esta canción de Calderón, es que también figura en las listas de lo más «hot» de Micky, y es que la letra de la canción, según las críticas, una invitación a un encuentro sexual.

Además de aparecer en «20 Años», «Entrégate» aparece en el álbum «El concierto» de 1995 y en la recopilación de 2005 «Grandes Exitos».