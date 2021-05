Qué dijo Tinelli tras las críticas que recibió por la apertura de ShowMatch

Esta semana Marcelo Tinelli revolucionó la televisión con el inicio de «ShowMatch». No solo por su regreso a la pantalla de eltrece luego de un año y medio alejado, sino porque el despliegue de la apertura su show en plena pandemia fue duramente criticado por sus colegas y por el público, quienes consideraron que no se cumplieron los protocolos para evitar contagios, como el uso de barbijo y la distancia social.

En consecuencia, el conductor salió a defender a su programa. «Desde la propia televisión criticaron a la televisión, cuando deberíamos cuidarnos entre nosotros, tenemos que ayudarnos y defendernos, y más que nada, interiorizarnos de cómo son las cosas, nosotros hace un año y medio que no trabajábamos”, manifestó y señaló que su productora tiene 300 empleados.

Y señaló que comprende la postura de los televidentes que se ofendieron: «Me sorprende del propio medio, de la gente lo entiendo porque dicen ‘¿Cómo? Yo no me puedo juntar con amigos en casa’, yo tampoco puedo, pero en el marco de la televisión y guardando estas reglas que tenemos impuestas por las autoridades sanitarias y los médicos que trabajan. Está todo en regla y me parece que deberíamos poder hacerlo, eso es lo que defiendo”.

Además, negó que hubiera más gente en el piso que lo permitido y expuso todas las medidas que tomaron: «Hicimos cuadros en piso que no superaban las 32 personas que eran los que nos habían autorizado, por eso grabamos sábado, domingo, y tuvimos que hacer seis cuadros diferentes para completar la apertura. Tenemos un estudio totalmente sanitizado, tenemos cuatro hisopados seguidos casi todos los días, desde el sábado que estamos hisopando a 136 personas, es decir que, si un día hay un falso negativo, al otro día se lo vuelve a hisopar, y al otro día otra vez. Hay tres médicos en el piso, cuatro médicos afuera, una carpa gigante para cuidarnos a todos, en los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas, las puertas del estudio que son gigantescas están totalmente abiertas. Doy estos datos que son los que nos marcan las autoridades sanitarias, que son las que nos dicen cómo tenemos que hacer”.

Por último, aseguró que se siente bien, tras de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y admitió que pensó en viajar al exterior para inmunizarse. «En un momento pensé que iba a tener que viajar a Estados Unidos, pero por la edad que tengo me llegó. Vacunarme con la primera dosis de la Sputnik me dio mucha tranquilidad. Ojalá que rápido, todavía no pasaron los 21 días, me llegue la segunda dosis, algo que esperan todos los argentinos. Igual me cuido muchísimo, seguimos con protocolos en casa, en todos lados, así que hay que cuidarse”, concluyó.