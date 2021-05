Sin ponerse colorado: Clarín lanzó la candidatura de Vidal

Como la consulta número 5 de una serie de preguntas banales y «divertidas», en el vídeo de TikTok de María Eugenia Vidal le preguntan «al paso» si se imagina presidenta y TN aprovechó para instalarla.

Ojalá me imaginen los argentinos fue la respuesta a la pregunta sobre si se ve candidata a Presidenta en 2023 que luego utilizó el Grupo Clarín para instalarla desde las plataformas de TN este sábado

TN con un título rimbombante anuncia el deseo de María Eugenia Vidal a ser presidenta de Argentina y ke «marca la cancha» a Rodríguez Larreta, a Macri y a Bullrich en la interna de JxC

El canal de noticias TN del Grupo Clarín lanzó a través de todas sus plataformas y redes sociales la campaña de María Eugenia Vidal para postularse como candidata a presidenta de Argentina en 2023.

Con la excusa de publicar un video de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en el cual se le hacen supuestas preguntas «al paso», relajadas y «divertidas», la personalidad politica de Juntos por el Cambio, manifestó su deseo de que los argentinos la elijan a ella para ser la próxima primera mandataria de la nación.

Con el título: “Ojalá los argentinos me imaginen Presidenta”: María Eugenia Vidal no oculta su deseo y anticipa los nombres de quienes querría como ministros», la señal TN amplifica, no como noticia, sino como difusor del contenido de la ex gobernadora, y la catapulta como presidenciable en la interna de Juntos por el Cambio.

En la última semana María Eugenia Vidal se mostró en varios programas de televisión en donde fue excelentemente tratada por sus conductores, pero en ninguno de ellos se vislumbró tanto el apuntalamiento para que sea ella quien se presente de cara a 2023 como la candidata a presidenta.

Nunca había querido definirse para las legislativas de este año, aunque siempre habló de «poner el cuerpo». Este sábado, luego dd este artículo de TN, empezaría a quedar claro para qué y en dónde desea ponerlo.

El video de TikTok de María Eugenia Vidal fue utilizado como excusa por la señal TN del Grupo Clarín para lanzarla desde todas sus plataformas como candidata a Presidenta en 2023

“Yo no siento la urgencia de la candidatura. La prioridad es la candidatura”, dijo este jueves en una entrevista con Luciana Geuna en el programa Verdad/Consecuencia. Sin embargo, la interna de Juntos por el Cambio depende en gran medida de que Vidal tome una decisión», dice el sitio de Internet de TN opinando como si fuera parte de la interna de Juntos por el Cambio. Pero El Grupo Clarín no se queda allí, también le marca la cancha al titular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando señala:

«¿A Horacio Rodríguez Larreta se le presenta una potencial contendiente a la candidatura presidencial de la oposición en 2023? Falta mucho para pensarlo: pero pese a la indecisión, Vidal dio señales de que no esta fuera de sus pretensiones», agregó TN, apuntalando a Vidal para encumbrarse hacia la candidatura de 2023.

Luis Majul le pidió definiciones rápidas a María Eugenia Vidal para su candidatura

CUAL JEFE POLÍTICO

Un Luis Majul desesperado pidió definiciones a María Eugenia Vidal

