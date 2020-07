El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió a la situación de Venezuela y negó categóricamente que el país caribeño represente un riesgo para la seguridad del continente, como pretendía Carolina Amoroso, la periodista que lo chicaneo durante toda la nota para sacarle ese testimonio.

Amoroso insistió con con conceptos que Rossi ya había desestimado repetidas veces. La periodista lo interpeló formulando una afirmación falsa de toda falsedad: ¿Es el régimen de Maduro, y sus nexos con organizaciones terroristas, un peligro para el continente?-

El ministro la miró desconcertado y le repregunta: ¿cuales organizaciones terroristas?. algo que la conductora no pudo responder.

No obstante, Rossi aclaró los tantos y, pese a las interminables interrupciones de Amoroso, como pudo, cerró su idea del tema.

«No conozco ningún nexo del Gobierno de Maduro. Lo que si hubo fue un intento de desembarco, no muy claro ni muy establecido, de desembarco donde se intentó hacer algún tipo de invasión que no termino resultando habida cuenta que se contrato a mercenarios que andan dando vueltas por el mundo», dijo el ministro en relación a las intenciones de Trump y el autoproclamado presidente a cargo de Vénguela, Juan Guaidó.

Rossi explicó que Venezuela no solo no es una amenaza para la seguridad norteamericana, sino que es el mayo proveedor de petróleo de ese país.

Asimismo, el funcionario pidió apoyar al país para que tenga una salida pacífica a los conflictos que tiene en el frente interno y remarcó que el Gobierno argentino apoyó el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que denunció la existencia de violaciones a los derechos humanos, desapariciones y torturas en ese país.

No obstante, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, como es el caso de Amoroso, que insistió en chicanear al ministro al punto tal que lo mandó a leer otros informes -sugiriendo que no está bien informado- de los que no dio mucha cuenta y al final de la nota, una vez que Rossi ya no estaba al aire ni escuchando a los conductores, aprovechó para lanzar un dardo al funcionario insinuando que fue él quien la apuró con la falta de información. Ese fragmento, como era de esperar, TN lo eliminó y no se puede ver en el video que acompaña esta nota.