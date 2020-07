Los últimos días no fueron sencillos para el presidente. Recibió críticas y reclamos de todos los frentes: internos y no tanto. Sucede que la vocación de diálogo de Alberto Fernández irrita a parte de la tropa propia. Quizá no sea tan errado el reclamo, Fernández sienta en su mesa a personajes que no han actuado de manera solidaria en los últimos 4 años, entre ellos los empresarios del Grupo de los 6 que participaron de los festejos del 9 de julio y que provocaron un cimbronazo dentro del kirchnerismo más puro.

La ausencia de Cristina en las últimas fotos presidenciales (lease acto del 9 de Julio). la carta de Hebe de Bonafini y las críticas de Víctor Hugo Morales son algunas de las muestras de una botón que amenaza con convertirse en botonera. También están los cuestionamientos a medio Gabinete, que parte del kirchnerismo no ve con buenos ojos.

No obstante, el presidente ya dejó claro que nada ni nadie lo correrá de su eje. El pasado viernes al anunciar la flexibilización de la cuarentena subrayó que lo enorgullece «la acusación de dialoguista». Aunque esto le cueste cortocircuito con su vicepresidenta -y dueña del caudal electoral que permitió a Fernández llegar a la primera magistratura- Cristina Kirchner.

Ahora, para cimentar este concepto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, -altamente cuestionado en su rol por el kirchnerismo más radical- subrayó que el presidente «va a seguir dialogando y coordinando políticas» con todos los sectores.

«Hoy la sociedad le demanda a la política, a la dirigencia política, responsabilidad y certezas, cualquiera sea su pertenencia ideológica y su color partidario. ¿Qué certeza daríamos nosotros, qué responsabilidad tendríamos nosotros si no tuviéramos la capacidad de dialogar, de coordinar política? Sería muy angustiante: la política, lejos de aliviar la angustia que tienen las familias, la profundizaría», sostuvo el funcionario nacional.

En una entrevista con la Televisión Pública, el ministro coordinador se refirió a la decisión del Gobierno de mantener diálogo con distintos espacios políticos y sectores de la economía, algo que fue cuestionado abiertamente por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y por lo bajo por otros dirigentes del oficialismo.

«Tenemos que seguir haciendo hincapié en éso y el Presidente fue claro: va a seguir dialogando, necesita seguir dialogando, necesitamos seguir coordinando las políticas», remarcó Cafiero.

En ese sentido, el jefe de Gabinete destacó el vínculo y la coordinación entre la Nación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la pandemia de coronavirus.