El periodista Nicolás Wiñazki, quien rechaza toda medida que provenga del gobierno, se emocionó en TN por el nacimiento de su sobrina y despotricó por la imposibilidad de conocerla personalmente.

«Hoy mi hermana Sofía fue mamá, fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, pero la vi por WhatsApp», empezó relatando Wiñazki. El periodista se lamentó además porque sus papás y abuelas también conocieron a Lena, a través del sistema de mensajería.

«¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo?», se preguntó el periodista generando una gran cantidad de comentarios cuestionando su postura en contra de la cuarentena.

Finalmente y con lagrimas en los ojos, remarcó que sus hijos «no pudieron ver a su prima«, y para no perder la costumbre, le apuntó a Cristina, «no dijo nada sobre la cuarentena». «¿Qué opina Cristina de la cuarentena? No sabe nadie, porque no dijo nada. Es la vicepresidenta de la república», cerró.