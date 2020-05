El presidente sepultó los argumentos de los anticuarentena que piden gritos terminar con la cuarentena más larga del mundo. «Yo no quiero entrar en esos debates respeto todas las opiniones pero me parecen debates estériles. Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios!. Esto no es una ciencia exacta«, dijo.

«Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus que nadie sabe dónde está, en qué cuerpo acecha, cómo se previene ni cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y no se mueran».

Así, le apuntó a los promotores que aseguran que esta medida restrictiva terminará con la economía y que genera angustia en la gente. «Después el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena que elucubrar. Siempre digo lo mismo: a los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades, el resto son especulaciones, son análisis. A la hora de escribir y hacer teoría es muy fácil».

«Yo lo primero que quisiera es que cuando hablan le expliquen a los ciudadanos y ciudadanas que lo que estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Me llama mucho la atención está idea que transmiten muchos medios y periodistas de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse!. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglatelás como puedas, no que el Estado te diga “quedate en tu casa y cuídate yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus”. Eso es angustiante! Que el Estado no esté presente ahí», arremetió a la pregunta de una periodista de Infobae.

«La verdad escucho mucho este comentario y quiero aclarar que lo hablo con los epidemiólogos y siguiendo el consejo de ellos pedí que los chicos tengan un tiempo para salir de las casas, que la gente tenga un tiempo para salir de las casas. Estamos en una pandemia que mata gente. Estamos en una pandemia de un virus desconocido. Hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio. Quédense en su casa y cuídense, y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible. Todos tenemos la posibilidad de salir a airearse cuando nos hacen falta, pero dejen de sembrar angustia, angustioso es que no te cuiden, que el estado te abandone, angustiante es que el estado diga acá no pasa nada, acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos», concluyó.