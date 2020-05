El presidente Alberto Fernández brindo esta noche una extensa explicación de la evolución de la pandemia del COVID-19 y detalló las características en las distintas jurisdicciones del país. Atento a las complicaciones de la última semana, el mandatario advirtió que habrá un retroceso en las restricciones para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En tanto, prorrogó Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) hasta el 7 de junio en todo el país.

Durante la conferencia brindada desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado confirmó que se impondrán mayores restricciones a la circulación de personas entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. “Los permisos van a caducar”, avisó Fernández y dijo que solo podrán circular los trabajadores que prestan servicios esenciales.

El mandatario marcó las diferencias entre el AMBA y el resto del país y explicó que concentrarán todos los esfuerzos en los barrios populares. También ratificó la continuidad de la ayuda que implementó el Estado para aliviar el impacto de la pandemia.

Respecto a la evolución de la expansión del virus, Fernández informó que «la duplicación se da cada 33 días sin contar el AMBA, que por su densidad trastorna todo».

Sobre la cuarentena dijo que «hemos logrado resultados interesantes» con el aislamiento social y obligatorio pero que «el lugar de mayor conflicto es ciudad y conurbano bonaerense».

En ese marco el mandatario sostuvo que el coronavirus «entró a los barrios populares donde mayor concentración de gente existe», y precisó que se trata de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y también el Gran Buenos Aires.

«Ahora la concentración del conflicto», en relación a la propagación del coronavirus, «se da en los barrios populares», por eso se «concentrará la atención en esos barrios, donde vive mucha gente en poco espacio».

«Estamos aquí para seguir trabajando como lo hicimos todo este tiempo en encontrar una solución al problema de la pandemia. Nosotros desde hace varios días propusimos un sistema de aislamiento social obligatorio con la idea de evitar la circulación del virus, con esa idea que tantas veces repetí y que aprendí del doctor Cahn, que es que el virus no nos busca, sino que nosotros buscamos al virus. Así que hemos decidido llevar adelante esa acción de cuarentena que se desarrolló a lo largo de todo el país durante mucho tiempo, que en los últimos 15 días empezó a flexibilizarse, y hacemos un seguimiento muy claro de lo que está pasando en cada lugar del país y lo que pasa en el AMBA, pero el seguimiento es también sobre todo el país», inició el mandatario la conferencia de esta noche de sábado.

SOBRE LOS CONTAGIOS

«Cuando uno mira la Argentina ve muy poquitos puntos rojos y todo el país en blanco. El dato que uno tal vez deba destacar para entender cómo hemos logrado controlar la pandemia es que ayer en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus, y en 10 provincias hace una semana que no hay ningún caso confirmado. Eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho. Eso se logró por la cuarentena y las restricciones al tránsito jurisdiccional que ha facilitado que el virus no vaya de un lugar a otro arriba de un micro, un tren, o un avión. Ahora, ¿qué hemos visto en estos 15 días que han pasado? Que el virus entró en los barrios populares, que son los lugares donde con mayor concentración de gente existe, donde la densidad demográfica es más alta. Eso se observó básicamente en 4 grandes ciudades: CABA, que es la que más está padeciendo en este momento (es absolutamente lógico por la densidad demográfica) pasó en Chaco, pasó en Córdoba y pasa también de un modo más distribuido en el Gran Buenos Aires. Si uno mira la provincia, tiene ese foco rojo que rodea a la ciudad y el resto es una provincia prácticamente que no ha conocido el coronavirus. Eso lo explica la densidad demográfica y la densidad demográfica que tiene este virus. Yo voy a seguir con la lógica que siempre les propuse, que es que veamos juntos cómo hemos evolucionado aun en estos días en que los números empezaron a crecer en estos barrios y ciudades que acabo de mencionar».

COMO SE FUERON DUPLICANDIO LOS CASOS

Las barras amarillas están mostrando cómo fue el tiempo de duplicación del virus. La última vez que hablamos, en el país el virus se duplica cada 25 días, hoy es cada 33 días. No contamos el AMBA que por la densidad demográfica que tiene trastorna todo.

En estos 14 días que han pasado hay un dato que quiero remarcar: del total de casos confirmados, el 87,5% corresponden al AMBA, o sea CABA y 40 municipios. Se dan cuenta el grado de concentración del problema en esta zona. El 84% de los departamentos donde vive el 42% de la población no ha tenido casos en los últimos 14 días. Entienden cómo estamos. Eso es definitivamente mérito de la cuarentena, de haber restringido el transporte interjurisdiccional. Estos son los tiempos de duplicación en los lugares donde estamos con conflicto. Acá no está Río Negro porque lo tiene controlado bastante bien el asunto. Miren que todos retrocedieron a la fase anterior, todos están por debajo de los 25 días, algunos con más gravedad otros con menos. Fijense el resto de Buenos Aires, sacando el Gran Buenos Aires y el resto está controlado, pero al AMBA pesa mucho.



RESPECTO DE LA TASA DE INCIDENCIA

Esto es la tasa de incidencia del virus, la cantidad de casos que se acumulan cada 100 mil habitantes, y ahí tienen los números. La Argentina tiene el 24.3, es su tasa de incidencia, de casos confirmados por cada 100 mil habitantes. Si ustedes miran ahí seguimos estando en una situación muy controlada todavía. Si uno mira la cantidad de fallecidos cada 100 mil habitantes, tienen otra muestra de cómo ha evolucionado el tema. Esto se explica por un motivo centralmente: nosotros hemos invertido en salud mucho, hemos generado muchos centros de atención sanitaria y todos los que han requerido atención han recibido la atención que necesitaba y que merecían. Acá no ha pasado como en otros lugares del mundo donde debía optarse entre atender a uno o al otro. Esto es un logro también de la cuarentena, porque nosotros hoy en día, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva por infección de coronavirus es de alrededor de 5%. En los lugares que más se ha desarrollado esa tasa crece un poco pero está muy lejos de esta plenamente ocupado. Esto también es un éxito de la cuarentena, porque mientras hicimos cuarentena pudimos ir ordenando el sistema de salud. Este es el mapa que les recomendaba ver: miren lo que es la Argentina hoy: tiene un puntito en rojo en el sur de Chaco donde esta Resistencia, un puntito rojo en Buenos Aires, un puntito rojo en Córdoba y un puntito anaranjado en Río Negro donde esta Bariloche. Río Negro está controlando bien las cosas, le estamos prestando mucha atención. Hoy hice una reunión con los gobernadores de estas provincias, participó Horacio, Axel, Schiaretti, Capitanich y Arabel la gobernadora de Río Negro. Cambiamos opiniones y pudimos ver que a todos nos está pasando más o menos lo mismo: en los lugares de más concentración urbana, barrios populares, es donde cuando llega el virus la multiplicación es mucho mayor.





ABORDAJE FOCALIZADO

Ahora la idea que tenemos es abordar el problema allí donde está. Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares y los que trabajamos con Axel, Horacio, Capitanich y Schiaretti es concentrar toda nuestra atención y esfuerzo en esos barrios. Son barrios que viven en situaciones difíciles, mucha gente en muy poco espacio, que como todos nosotros, viven en familia en lugares muy reducidos, donde uno se contagia y contagia al resto con mucha facilidad. Cuando escuché el problema que había en la Villa 31 o Barrio Mujica, me ocupé de hablar con actores de ese lugar, vinieron distintos actores a explicarme lo que pasaba, Horacio hizo lo mismo que yo, cada uno tomó los datos y después cotejamos para ver cómo encarar el asunto. Ahora quiero hablarle a ese vecino que está preocupado porque ve que la infección golpea en la puerta de su casa. Yo quiero que esté tranquilo porque ahora vamos a trabajar básicamente para ellos y poner todo nuestro esfuerzo en ellos.

Vamos a aumentar la cantidad de test para poder saber dónde está el virus. Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Y no sabemos dentro del espacio geográfico a cuántos ha infectado. Lo que nos ha pasado es que hemos detectado dónde está el virus y por eso nos es más fácil encontrarlo porque están allí entonces los testeos que hacemos son muchos porque los estamos haciendo donde está el virus. Esto no debe alarmarnos, es parte de lo que esperábamos que ocurra. Sino ustedes tendrían que decir para qué pusieron tantas camas, compraron respiradores, hicieron hospitales. Porque esto iba a ocurrir., está ocurriendo. No tenemos que perder la calma. A los vecinos de esos barrios tengan la certeza que vamos a trabajar juntos para estar cerca de ustedes ayudándolos. Vamos a seguir con el monitoreo diario de la situación epidemiológica.



QUÉ PASA CON LOS COMEDORES

En esos barrios mucha gente vive del alimento que dan los comedores y ya estamos trabajando para aumentar lo que necesiten en materia de alimentación todos esos lugares y para cuidar a los que cuidan a la gente. Esta fue una demanda de muchas organizaciones sociales: garantizar que las mujeres básicamente, que son las grandes hacedoras y debemos darles las gracias, cuidar la salud de las que cocinan para el barrio, protegerlas, porque son muy importantes. Vamos a hacer lo necesario para que puedan seguir haciendo y cuidando su salud al mismo tiempo.



BARRIO MUJICA

Teníamos un problema fundamentalmente en el barrio Mujica para ver cómo hacer los test porque para muchos era muy incordioso llevarlos a los hospitales porque hasta el día de hoy demora entre 8 y 10 horas tener los resultados. Ahora a partir del test que anunciamos el tiempo se va a acortar. Quisimos encontrar una solución que fue hacerlo en el mismo barrio. No fue una buena solución. Ya hemos arbitrado todo lo necesario para brindar más comodidad a la hora de hacer test en esos barrios. Yo lo que les pido es que acepten la recomendación médica. Yo sé que muchos de ellos les cuesta dejar su casa. Por eso entre la policía provincial, Policia de la Ciudad , Policía Federal y Gendarmería vamos a ocuparnos de custodiar muchos esos barrios para que los que tengan que dejar su casa , cuidar que no corra riesgo, que es uno de los mayores temores que tiene la gente. Tenemos que garantizar la salud y la tranquilidad y quiero que confíen, vamos a cuidar no solo en su salud sino también en el día después. Que puedan volver tranquilos y seguir viviendo tranquilos.



AYUDA DEL ESTADO A LOS QUE NECESITAN RECURSOS PARA SEGIR CON EL AISLAMIENTO

Toda esa gente necesita apoyo económico del Estado. No vamos a escatimar esfuerzos del Estado para seguir ayudando. El IFE, que está destinado a 9 millones de personas, ya fue cobrado por 6 millones de personas y estamos trabajando para que reciban un segundo IFE.

400.000 personas se anotaron para recibir préstamos para monotributistas y autónomos y 210.000 ya tienen acreditados esos montos en sus tarjetas. Debimos imprimir 53 mil tarjetas nuevas para que puedan destinarse esos montos.

El ATP alcanzó a 2.400.000 trabajadores que vieron el dinero depositado por el Estado en sus cuentas. El 93% de esas empresas tienen menos de 25 empleados y las empresas que accedieron a ese crédito no pueden distribuir utilidades, comprar acciones, realizar operaciones en el mercado de contado con liqui ni en paraísos fiscales; son compromisos que asumen para recibir la asistencia. El 60% de los que trabajan en empresas que recibieron este programa ganan un salario bruto menor a 50 mil pesos, con lo cual estamos muy contentos.



PRESERVACIÓN DEL EMPLEO Y BATALLA CONTRA EL HAMBRE

Leí un trabajo hecho por una organización internacional sindical que decía que la Argentina era uno de los cinco países que en la pandemia más había preservado el empleo, nosotros eso lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir llevando nuestra asistencia con la AUH o la tarjeta Alimentar. Todo eso va a seguir todo lo que sea necesario.

Asumí el gobierno proponiéndole a todos los argentinos emprender una batalla decidida contra el hambre y no voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia así que todos haremos el esfuerzo.



PRÓRROGA DE LA CUARENTENA

Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio inclusive el ASPO y vamos a seguir trabajando juntos como hasta ahora. Quiero pedirles a los habitantes de CABA y GBA: los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares, pero en CABA en la última semana se incrementaron el 100% los contagios. Qué quiero decir con esto: el virus está circulando por las calles. Les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Trabajamos junto con Axel también para acotar el ingreso de gente a CABA, eso que llamamos el transporte interjurisdiccional entre el GBA y CABA. Todos los que tienen hoy un permiso va a caducar en zona metropolitana. Deberán inscribirse nuevamente. Vamos a volver al punto de origen que es que solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales. Eso significa volver un poco atrás. Les pido que tomemos conciencia de lo que siempre les digo: estamos haciendo las cosas bien y a todos y a todas les doy las gracias, pero queda mucho por delante. Hemos logrado en un tiempo difícil de la Argentina hundirnos en el trabajo por la mejor causa que es cuidar la salud de la gente, así que les pido que no aflojen, sigan trabajando. Sepan los que están en las zonas más carenciadas que ahora los últimos serán los primeros, de ellos vamos a ocuparnos más que de nadie porque son los que más están necesitando nuestro auxilio.