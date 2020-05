La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO se subió a la onda Tik Tok y se grabó haciendo morisquetas para su nieto, pero en las redes le hicieron sentir el ridículo. En la primer entrega, la promotora del gatito fácil parece imitar a Supermán volando por los aires… bah, en su balcón, donde suele hacer videos algo bizarros.

Luego, para completar el cuadro, cuenta que se cortó el pelo y a todas luces se nota que no es lo suyo.

“Ahora me corté el pelo y además de cortarme el pelo me lo teñí y además me lo corté con la tijera de la cocina, me quedó un pelo atrás. Pero bueno, es lo que puedo hacer…”, dijo.

El pelo de Pato

Espero que después de ver el tik tok de Patricia Bullrich se les vayan las ganas de seguir con esa pelotudez. — Noe Fois (@yeguaygroncha) May 11, 2020

En https://t.co/nuyMvw54rb podés ver el mapa de las calles que estamos interviniendo para que, durante esta nueva etapa de la cuarentena, sigamos respetando el distanciamiento social. #CuarentenaResponsable pic.twitter.com/GrM4XDSxuX — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) May 11, 2020

Les llama la atención los vídeos de tik tok de Patricia Bullrich, jajaja me río de janeiro. No me soprende que haya quedado loca por los asesinatos e inresponsabilidad atroces que ha cometido.



Y uno de ellos fue la vida de #SantiagoMaldonado. Ojalá algún día se haga #Justicia — Graci (@Graci_cortina) May 11, 2020

Creo que los Tik Tok de Patricia Bullrich son lo mas bizarro que vi en vida mia. — Dylan Pugliese (@DylanPugliese) May 11, 2020

que es ese tik tok de patricia bullrich y como hago para eliminarlo de mi mente — solci (@solcignecco) May 11, 2020