El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se refirió a la reunión que mantuvo este martes en la quinta de Olivos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente del bloque oficialista Máximo Kirchner, donde ultimaron detalles sobre el proyecto solidario que busca gravar en forma extraordinaria a las grandes fortunas del país para contribuir en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, Heller subrayó que se trata de un pequeño universo de apenas 12 mil personas -que estarían alcanzadas por el gravamen- que poseen patrimonios superiores a tres y medio millones de dólares. Se trata claramente de gente que no tiene problemas económicos, no les falta el alimento ni el techo y bien pueden hacer una contribución solidaria para ayudar a aquellos que sí sufren de manera superlativa la crisis económica y sanitaria que provoca el COVID-19.

«Si lo medimos en relación a los que pagan Bienes Personales, representa un universo del 1,1% y tomando a la Población Económicamente Activa es de apenas el 0,08%», remarcó.

En las últimas horas Heller y sus asesores avanzaron en el diseño del proyecto ya que pudieron reunir toda la base de datos para establecer cual será la alícuota que pagarán las más grandes fortunas que se estima que hay en la Argentina, dijeron los portavoces.

«Estimamos que con este impuesto podemos generar un ingreso superior a los 3 mil millones de dólares», detalló el diptuado en diálogo con con Pablo Caruso y Marcos Cittadini en Radio La Red.

Otro punto clave es si la iniciativa establecerá que el gravamen se destine a reforzar las arcas del Estado nacional o se coparticipe entre la provincias.

Sobre la reunión con el Jefe de Estado, Heller manifestó que «se cambiaron opiniones sobre los detalles de la normativa, dónde tanto el presidente como el ministro aportaron ideas».

«Quedamos en seguir trabajando en la construcción de datos que nos permitan ponderar el universo de personas que lo tributarán y que permita conseguir recursos sin que cambien la condición de vida ni la acumulación de riquezas de nadie, pero que sirva para resolver los problemas de la otra punta donde las demandas son infinitas».

En ese sentido, el diputado aseguró que este proyecto no busca perseguir a nadie. Incluso subrayó que no se conocen los nombres de las personas que estarían alcanzadas, ya que se define por la declaración de Bienes Personales. «Esto no es una persecución a nadie, no es una caza de ricos. Este propósito no tiene nombres propios, busca recursos. No hay nombres propios, hay tramos de Bienes Personales».

La intención del bloque que conduce Kirchner es presentar el proyecto el viernes para luego comenzar su debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, y allí empezar a enhebrar los acuerdos con el resto de las bancadas.

Para el oficialismo es clave reunir esos consensos ya que tiene 119 legisladores y requerirá el respaldo de los interbloques provinciales, ante el eventual rechazo de la alcanza macrista-radical de Juntos por el Cambio.

Finalmente, Heller ponderó que la iniciativa tiene los acuerdos y consensos necesarios para avanzar en el tratamiento del mismo. «Tenemos que encontrar un método legalizado y legitimado de analizar el tratamiento. No lo podemos discutir a través de los diarios», dijo.