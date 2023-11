El diputado radical de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Tetaz consideró este martes que tanto la «privatización de los medios públicos» como la «dolarización» que plantea el presidente electo, Javier Milei, forman parte de un «fuego de artificio» porque ambas decisiones deben tener el respaldo de «una ley del Congreso» y no tiene el «volumen político» para realizarlas, y aseguró que el exmandatario Mauricio Macri «siempre quiso conformar» un espacio «de centro derecha» como el que tiene con el partido libertario.

«Milei esta haciendo anuncios muy generales, que todos dependen o requieren de leyes del Congreso y algunos directamente no tienen sentido», remarcó Tetaz en declaraciones a Radio Con Vos.

Entre esas medidas, el diputado radical hizo referencia tanto a la «privatización de medios públicos» como a la «dolarización» de la economía, anuncios que calificó como «fuego de artificio» porque -dijo- necesitan «una ley del Congreso».

«¿Cuánto de todo esto que está anunciando en realidad sabe que no lo va a poder hacer? ¿O que no tiene sentido económico y lo plantea como un fuego de artificio para que nos pasemos nosotros discutiendo por dos meses si privatizan o no la Televisión Pública cuando la negociación en el Congreso va por otro lado?», se preguntó, y subrayó que «no tiene el volumen político para hacer esas reformas ni parlamentar».

Foto: Camila Godoy

Para Tetaz, el presidente electo deberá tener aval en las leyes del Presupuesto y la ley de Ministerios para «empezar a ordenar su programa de Gobierno», algo en lo que «seguramente tenga consenso de la oposición», aunque se encontrará con ciertos «límites».

«Él ganó y tiene su derecho a tener ocho ministerios si quiere. Ahora, sí tiene sentido que le digamos ‘no pueden bajar las partidas destinadas a Educación’ porque para nosotros es una prioridad«, resaltó.

El diputado indicó que con el triunfo de Milei se configuró «una centro-derecha» de la que «siempre quiso conformar» el expresidente Mauricio Macri, quien lideró la alianza de un sector del PRO con el candidato libertario tras la derrota en las elecciones generales de la candidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich.

Foto: Florencia Downes

«En el 2015, cuando se formó Cambiemos, no había un espacio como lo que fue en el 2003 el espacio de Ricardo López Murphy o el de 1999 de Domingo Cavallo, no había nada a la derecha de Macri y se recostó en lo que había a su centro-izquierda, el radicalismo y la CC», dijo Tetaz, y agregó que lo hizo «con cierta incomodidad».

Sobre el futuro de JxC, Tetaz afirmó que la coalición «no existe más» porque ya no «representaba el cambio» y lo comparó con «una lata de galletitas en la que adentro había otra cosa».

«Olvidáte de Juntos por el Cambio. No existe más. Le podés poner el nombre que quieras. Las dos razones de ser de JxC, terminar con la hegemonía del kirchnerismo y proponer una salida republicana, las dos se habían desdibujado. No representábamos el cambio. Ya estaba desdibujado el sello», destacó.

Consultado por la actualidad del radicalismo, el diputado afirmó no creer «que se fracture» y lo diferenció del PRO al decir que ese partido sí sufrió las consecuencias de la alianza con Milei.

«Eso no implica que algunos dirigentes (radicales) vayan al gobierno de Milei. La única posibilidad de esa fractura es que algunos de eso dirigentes participen en el gobierno de Milei. Yo veo eso en el PRO», sostuvo. (TÉLAM)