En un raid mediático que realizó el presidente electo, Javier Milei, este martes luego de haberse consagrado en las elecciones del pasado domingo, el anarco-capitalista dejó varios conceptos importantes que pintan cómo serán los próximos 4 años.

Milei señaló que su gobierno apuntará a una política de shock para encontrar el equilibrio fiscal como línea principal de gestión: “Vamos a hacer un muy fuerte ajuste fiscal para llegar directamente al déficit financiero cero, lo que significa que la deuda no crece más, que vamos a ser solventes intertemporalmente y que vamos a pagar la deuda”.

“Fuimos muy explícitos: queremos un estado pequeño que tenga la característica de honrar sus compromisos. Con esto estoy diciendo: voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda”, señaló

“Al mismo tiempo, aviso que esto va a ser de shock, no va a haber gradualismo. Y en mi discurso también avisé que se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad. El problema de las Leliq lo vamos a arreglar con una solución de mercado, sin plan Bonex”, afirmó en una entrevista con el periodista Manuel Adorni publicada en YouTube.

Sobre la posibilidad de que la inflación actual derive en una híper señaló: “Sabemos que el riesgo de la hiperinflación está, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo”

Javier Milei con Manuel Adorni

No obstante, el ganador del balotaje del pasado domingo advirtió que “vienen seis meses muy duros” pero que van a significar “el despegue de la Argentina”. Señaló que el ajuste se puede hacer de diferentes maneras: “Puede tener lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación, y que va a ser monstruoso porque va a dejar el 90% de la población debajo de la línea de pobreza o hacer un ajuste que pague la política, que es lo que proponemos nosotros”.

“No se trata de cortar lo que se considera el gasto político, sino de partidas donde roba la política. Ese es el gran truco. El BID publicó un trabajo sobre ineficiencia del gasto público. La Argentina tiene ineficiencia por 7,5 puntos y tiene un déficit financiero de 5 puntos”.

Consultado sobre si no tenía preocupación por lo que podía “pasar en la calle” una vez implementado ese ajuste, Milei respondió: “Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar. Si no, no resolvemos más nada. También dije en mi discurso que ‘dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada’. No podemos ceder a la extorsión de los violentos, de los que tienen algún privilegio”.

Adelantó que el 11 de diciembre ingresará “un paquete de reformas” que permitirán hacer el ajuste fiscal y, una vez concluida esa etapa, vendrá “una baja de impuestos”. Y que a partir de que asuman “van a contar todo”, en relación a mostrar el verdadero estado de las cuentas públicas y la administración estatal.

“Si logramos hacer las reformas que estamos planeando, en la elección de medio término podemos tener una elección histórica, que nos puede dar las bases para profundizar mucho más las reformas estructurales, con un crecimiento fuerte y una recuperación de los salarios reales en dólares y una gran caída de la pobreza”, dijo el Presidente electo.

“La convertibilidad, que es el plan más parecido al programa que tenemos diseñado, recibió de (Raúl) Alfonsín un salario de 180 dólares y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos un salario promedio de 300 dólares y si logramos el resultado de la convertibilidad podríamos tener un salario seis veces más grande”, agregó.

Milei estimó que “la dolarización se podrá instrumentar en un año”. Y en ese punto, volvió sobre los mercados de ayer: “Si con las declaraciones sobre cuál es nuestro rumbo ya tuvimos esta respuesta del mercado, imaginate cuando se empiecen a ver los resultados fiscales”.

Más tarde, en un vivo de Youtube con Alejandro Fantino, en Neura Media, Milei adelantó que «no hay plata» y los intendentes y gobernadores tendrán que buscar quién les financie la obra pública en el sector privado.

«El equilibrio fiscal no está en discusión. Ministro que me gasta de más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal«, dijo.