Más de 500 empresarios de todo el país realizaron un acto este miércoles para pedir el voto al candidato oficialista, Sergio Massa. Se trata de la Mesa Empresaria Nacional Pyme, integrada por empresarios, comerciantes, profesionales, cooperativistas, monotributistas y autónomos emprendedores que a su vez forman parte de gremiales empresarias y ven un peligro inminente con la eventual vuelta de un gobierno ultraliberal. Con ese temor en vista, el frente empresario llevó a cabo en los últimos meses un trabajo de micromilitancia y concientización en todas las provincias, explicando que la única alternativa para las PYMES, el trabajo y la producción, es que el próximo presidente sea Sergio Massa en el marco de un gobierno de unidad nacional.

El acto, que tuvo lugar en el Teatro Asociación Mutual la Argentina, contó además con la presencia de la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Dominguez y ex ministro de Trabajo Oscar Cuartango, entre otros.

En un marco festivo y militante, los dirigentes arrancaron el la reunión en modo futbolero al grito de «el domingo cueste lo que cueste. El domingo tenemos que ganar». Y es entendible, lo que está en juego no es poca cosa. El trabajo, la producción y las empresas medianas y pequeñas dependen que en la segunda vuelta se imponga un modelo que garantice la subsistencia del entramado productivo.

La Mesa Empresaria Pyme Nacional en Unión por la Patria es una corriente empresaria que nace ante la necesidad de un espacio político del campo Nacional y Popular que represente a los micro, pequeños y medianos empresarios argentinos ante un posible escenario político y económico liderado por la ultra derecha, teniendo como referencia cercana las más de 25 mil pymes que cerraron durante el gobierno macrista de Cambiemos.

Los integrantes de la MEPN buscan la formación de cuadros dirigenciales con las convicciones necesarias para defender la industria nacional, el valor agregado y el desarrollo del mercado interno y que tengan una visión humanista, amplia, igualitaria e inclusiva que marque agenda en el fondo productivo, industrial y de las economías regionales, comerciales y de servicios de todo el país. En síntesis, el empresariado PYME tiene como objetivo integrarse como una parte activa en el próximo gobierno y solo les cabe un lugar si ese gobierno es del campo nacional y popular con un perfil fuertemente federal.

El encuentro lo abrió el empresario textil de la localidad bonaerense de San Martín, Pascual Saccomanno, quién hizo un repaso del crecimiento de su empresa familiar Saccotex, fundada por su padre inmigrante durante la primera mitad del siglo pasado. La firma vivió, cono tantas otras, los terremotos económicos de la dictadura criminal, el menemismo y el 2001, donde tuvo que cerrar. Recordó que con la llegada de Néstor Kirchner decidió junto a sus hermanos reabrir la fábrica, que hoy tiene mas de 30 empleados. Sin embargo, durante el macrismo, con la apertura importadora casi tiene que volver a cerrar las puertas. Explicó que la sostuvieron a base de consumir el ahorro, que les permitió continuar a duras penas. Por este motivo, ante la posibilidad de una nueva fiebre neoliberal, Saccomanno, ex subsecretario de de la Producción y Desarrollo Económico de la municipalidad e San Martín, instó a votar a Sergio Massa «es la única opción para que las Pymes sigan vivas«, dijo y agregó «No se trata del sueño de un negocio, sino de un sueño de vida. Si se nos van las pymes se nos van nuestras familias«, concluyó.

Le siguió en la palabra, Marco Meloni, de Italcolore, una textil de Quilmes, quién ironizó «Me gusta más el Almirante Brown que Thatcher. Me gustan los héroes de la Vuelta de Obligado, contra el enemigo inglés y el francés«. Meloni recordó así el monumento que levantó el postulante libertario Javier Milei en el último debate presidencial a la ex primera ministra británica, Margareth Tatcher, responsable directa del hundimiento del barco General Berlgrano fuera de la zona de exclusión en el Atlántico Sur durante la guerra por las Islas Malvinas.

El también integrante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), instó a entender el sujeto social y político, «yo creo que nos merecemos los pymes, las cooperativas, las agrupaciones, los industriales, y todos los que conformamos el entramado productivo, participar. Tenemos que ser protagonistas«, afirmó y llamó a que si Sergio Massa es presidente electo el próximo domingo, convoque al sector a formar parte de los que tienen la lapicera para llevar adelante políticas de Estado referidas a la producción y el empleo.

A Saccomanno y a Meloni le siguieron en la palabra otras empresarias y empresarios que también evaluaron como una cuestión de vida o muerte para las empresas nacionales la suerte que se juega este domingo electoral.

Una vez terminado el encuentro, Portal de Noticias dialogó con Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). En ese marco, el dirigente gremial empresario valoró el trabajo que viene desarrollando la Mesa Empresaria Pyme Nacional en exponer las dificultades que nos podríamos encontrar si triunfa la opción de la derecha en la segunda vuelta electoral. «La Mesa se opone a un modelo de país que decreta el industricidio, la ausencia de Pymes, el deterioro al máximo del mercado interno y el de cualquier tipo de herramienta que permita un futuro alentador«, sostuvo.

«Cuando hablamos de privatizar la educación básicamente se están destruyendo las bases de un mejor país, más democrático y más desarrollado. El peligro es terrible, no solo el daño que se puede hacer en los próximos años sino también lo que nos puede condicionar a futuro«.

Moreno ponderó el trabajo que viene haciendo la corriente empresaria en materia de concientización en todo el país sobre la importancia de defender la industria nacional, la producción y el trabajo. «Se vienen trabajando con cada uno y cada uno de los empresarios que integran La Mesa, quienes a su vez hablaron con sus trabajadores, que en número son muchos más importante a la hora de los votos. El trabajo tiene que ver con convencerlos sobre cuál es el modelo que nos permitiría un futuro mejor«, subrayó.

Julián Moreno explicó a este medio que si bien la entidad que presiden promueve un modelo de desarrollo productivo, no participa en forma partidaria.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, quién agradeció a los empresarios por el aguante y pidió un último esfuerzo de cara al domingo próximo.

«Escuchamos el domingo en el debate que vamos a un modelo de apertura de la economía, ustedes saben como termina eso«, advirtió Massa y amplio: «Termina siempre con el cierre de las Pymes y los puestos de trabajo. Termina siempre con la Industria Nacional destruida», dijo

Finalmente instó a que el domingo «se construya una nueva mayoría para que la Argentina defienda su industria«.